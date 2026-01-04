Армия США во время удара по авиабазе в Каракасе уничтожила российский ЗРК «Бук» 4.01.2026, 11:48

Установка размещена на колесном шасси производства Минского завода колесных тягачей.

Ставка Венесуэлы на российские системы ПВО, переданные Каракасу при посредничестве белорусского диктатора Лукашенко, не сработала. Во время ударов американской армии по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе был уничтожен ЗРК «Бук-М2Э», произведенный в РФ и находившийся на вооружении ВС Венесуэлы.

Соответствующие кадры продемонстрированы в эфире венесуэльского государственного телевидения.

Судя по опубликованному видео, речь идет о ЗРК «Бук-М2Э» – экспортной версии комплекса, произведенной Ульяновским механическим заводом. Установка размещена на колесном шасси производства Минского завода колесных тягачей.

Модификация «Бук-М2Э» предназначена для поражения аэродинамических целей на средних дистанциях и поставлялась зарубежным заказчикам в рамках военно-технического сотрудничества России.

Первые поставки этих комплексов в Венесуэлу были зафиксированы еще в августе 2015 года. Тогда российские СМИ писали, что Каракас получил первую партию ЗРК «Бук-М2Э» на колесном шасси. По данным источников, всего Венесуэле планировалось передать несколько дивизионов таких комплексов.

Что входит в состав дивизиона «Бук»

Один дивизион ЗРК «Бук-М2Э» включает:

5-6 самоходных огневых установок,

командный пункт,

станцию обнаружения целей,

до 12 пуско-заряжающих установок,

до 72 зенитных управляемых ракет.

Комплексы предназначены для прикрытия стратегических объектов, аэродромов и военной инфраструктуры.

