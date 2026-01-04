Обнаружен легендарный Mercedes W123 в новом состоянии 4.01.2026, 14:54

«Капсулу времени» из 80-х нашли в Теннеси.

В США нашли идеально сохранившийся универсал Mercedes-Benz W123. Знаменитое авто выглядит как новое и богато оснащено.

Универсал Mercedes 300TD W123 1982 года обнаружили в штате Теннесси. О находке рассказали в видео на Youtube-канале woodsandbarclay.

Все это время автомобиль находился в одной семье. Сообщается, что владелец решил купить Mercedes W123 1982 года своей жене, которая очень редко эксплуатировала авто и обычно использовала его только для поездок в загородный клуб на выходные. Хранили универсал в гараже.

Именно поэтому пробег Mercedes W123 за 43 года составляет всего 117 717 км. Универсал прекрасно сохранился — его кузов, салон и силовой агрегат в хорошем состоянии. Есть и вся оригинальная документация на автомобиль. Его вполне можно назвать капсулой времени.

К тому же, Mercedes 300TD богато укомплектован — его интерьер отделан кожей, есть опциональный третий ряд кресел и даже набор фирменного багажа от Hartmann.

Универсал Mercedes 300TD оснащен знаменитым 3,0-литровым турбодизелем ОМ617 мощностью 125 л.с., который был довольно популярным в Европе, но является редкостью для американского рынка. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com