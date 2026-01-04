Павел Северинец: Мы пройдемся по свободной Беларуси 4 4.01.2026, 15:48

1,118

Павел Северинец

Фото: «Зеркало»

Белорусы очень сильно «выросли» за последние пять с половиной лет.

В интервью «Зеркало» экс-политзаключенный, один из лидеров белорусской оппозиции, соучредитель партии Белорусская христианская демократия (БХД) Павел Северинец рассказал, что изменилось за пять лет, которые он провел за решеткой.

— Как вы себя ощущаете эти несколько недель на свободе, после такого большого срока заключения?

— Выход был как просто рождение заново. Вокруг какой-то незнакомый мир, больно, непонятно.

Нас сутки везли с мешком на голове. Меня — из Гродно (перед освобождением Павел находился в тюрьме № 1 в этом городе. — Прим. ред.), через всю Беларусь. Сначала даже подумал, что везут в Россию, потому что через мешок было видно солнце — значит, едем на восток.

А потом видим — Украина. Проехали по Чернигову, посмотрели разрушенные здания, ночью слушали воздушную тревогу, спускались в бомбоубежище каждую ночь. «Шахеды» летали, один сбили в трехстах метрах от отеля. Чувствуешь, что люди живут в состоянии войны. Такое только в кино видел.

Поэтому да, вместе с воздухом свободы — новый, болезненный мир.

На мой взгляд, люди очень сильно выросли за эти пять с половиной лет, которые я не видел в Беларуси на воле. Например, в плане солидарности: мы приехали, а тут десятки организаций, инициатив и сотни людей, готовых помочь. Такого уровня солидарности не припомню. Абсолютное большинство белорусов знает, что мы — народ, который должен беречь язык и культуру, который должен беречь свою землю — то, что дано Богом.

Одновременно ощущение разделенности. Мы здесь, нас же вывезли — фактически экспорт людей [как товара] в Евросоюз. А в Беларуси отдельный мир. Люди чистят браузеры после каждого захода в интернет за новостями. Ожидают, что к ним придут сегодня или завтра, или послезавтра. В концентрированном виде это ощущается и в тюрьме. Там в любой момент может «прилететь», можешь оказаться в ШИЗО, отправиться на этап, абсолютно неожиданно.

Думаю, Бог вот так готовил, формировал, воспитывал [нас] для новой ситуации, для того, что будет после. Мир меняется очень быстро и становится все более жестоким. И в свое время, если даст Бог, мы дождемся и пройдемся по свободной Беларуси, свободно дыша, обнимемся с родными и близкими. Но пока нужно подготовиться, ждать, созреть для этого момента.

