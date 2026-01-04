Вашингтон посылает четкий сигнал северокорейскому диктатору 4.01.2026, 17:56

США испытали модернизированную ракетную систему M270 в Южной Корее.

Армия США в декабре провела масштабные стрельбы на Корейском полуострове, впервые применив модернизированную реактивную систему залпового огня M270A2 MLRS. Учения прошли с участием подразделения Charlie Battery 1-38-го артиллерийского полка и стали первым боевым пуском этой версии комплекса в регионе, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Как заявил командир батальона подполковник Дэниел Хан, испытания демонстрируют приверженность США военной модернизации и служат «четким сигналом» как противникам, так и союзникам, прежде всего армии северокорейского диктатора. По его словам, Вашингтон и Сеул «проходят трансформацию плечом к плечу».

M270A2 — обновленная версия системы, разработанной еще в годы холодной войны, но сохраняющей высокую актуальность. Комплекс получил новый 600-сильный двигатель, усовершенствованные системы управления огнем, расширенную бронированную кабину и возможность применять новейшие боеприпасы, включая перспективную ракету Precision Strike Missile. Армия США планирует модернизировать до этого стандарта весь парк из примерно 225 установок.

Гусеничная установка с экипажем из трех человек способна нести до 12 управляемых ракет или две оперативно-тактические ракеты ATACMS, поражая цели на дальности от 30 до почти 300 километров — вдвое больше боекомплекта, чем у HIMARS.

Учения имитировали реальные боевые условия и проверяли готовность подразделений к быстрому и точному выполнению задач. Опыт войны в Украине, где артиллерия остается ключевым фактором нанесения ударов, лишь подтвердил, что такие системы по-прежнему играют решающую роль на современном поле боя.

