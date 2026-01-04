Что известно о поисках белоруски, которую унесло речное течение под Мурманском 5 4.01.2026, 18:45

3,676

Она занималась айсфлоатингом.

Под российским Мурманском продолжаются поисково-спасательные работы по пропавшей гражданке Беларуси, которую унесло речным течением. Об этом сообщает «КП-Мурманск».

Вечером 1 января 2026 года белорусскую туристку унесло течением реки Тулома во время занятий айсфлоатингом (плавание на поверхности ледяной воды в специальном утепленном герметичном гидрокостюме — Прим.). С тех пор поиски женщины не прекращаются.

Как сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина, в операции задействованы спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, а также аварийно-спасательного отряда МЧС Мурманской области. Кроме того, в поисках участвуют сотрудники центра Государственной инспекции по маломерным судам, а также присоединились волонтеры.

Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Известно, что айсфлоатинг проводил местный сертифицированный гид.

Как сообщается, несмотря на трагедию, другие туристы не стали отказываться от этого развлечения, хотя в Мурманской области сейчас усилился мороз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com