ВСУ ударили по зданию с окруженными россиянами в Купянске

Z-военкоры тут же выдумали небылицу про «наемников».

Телеграм-канал SHOT сообщил об «авиаударе», которые ВСУ якобы нанесли по своим же «военным и наемникам», укрывавшимся в центральной больнице в Купянске.

«В ходе безуспешных наступательных движений ВСУ часть наёмников, которых украинское командование закинуло в самое пекло в Купянске, попытались спастись в больнице. По зданию был нанесён комбинированный удар. После прилётов оно почти полностью разрушилось. Десятки ВСУшников и наёмников, которые были внутри, предварительно, погибли», — говорится в сообщении.

После этого Z-военкор Романов назвал пропагандистов SHOT «беспринципными лживыми мразями». По его данным, в больнице укрывались окруженные российские военные, заметила ASTRA.

«Больница была за нами. Противник действительно её разбирал всю последнюю неделю. Только работал противник по нашим парням. Которых просто бросили там», — написал он.

Еще один Z-канал «Пионер запаса», заявил, что за последнюю неделю «были массированные авиаудары по соседним зданиям и непосредственно по зданию ЦРБ», и пообещал опубликовать соответствующие видео. Накануне в канале появились фотографии окруженных в Купянске российских военных. «Да, наши парни всё также находятся в окружении, но удерживаются», — написал Z-канал.

