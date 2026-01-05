Экваториальная Гвинея сменила столицу
- 5.01.2026, 6:05
Она перенесена с острова на материк.
Экваториальная Гвинея официально перенесла свою столицу из островного города Малабо в новый город Сьюдад-де-ла-Пас, расположенный на материке. Соответствующий указ подписал бессменный лидер страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который находится у власти уже 47 лет, сообщает Le Monde.
План по переносу главного города страны разрабатывался еще с 2008 года. Новая столица, чье название переводится с испанского как «Город мира», находится в провинции Джиблохо, в самом сердце экваториальных лесов.
Президент объяснил это решение соображениями безопасности и стратегической выгоды: старая столица находилась на острове Биоко, оторванном от основной части государства. Кроме того, Малабо в последние годы страдал от перенаселения из-за наплыва мигрантов из сельской местности.