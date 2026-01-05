Трамп: Я не верю, что Украина атаковала резиденцию Путина 6 5.01.2026, 8:17

7,252

Дональд Трамп

Глава Кремля солгал.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию о причастности Украины к атаке на резиденцию главы Кремля Владимира Путина в Новгородской области России.

Во время общения с журналистами Трампу напомнили о его прежних словах, в которых он говорил, что был «очень зол» на президента Украины Владимира Зеленского в случае, если именно тот организовал удар по резиденции Путина. В ответ глава Белого дома подчеркнул, что не считает эту информацию достоверной.

«Я не верю, что этот удар вообще был нанесен», — заявил Трамп.

Журналисты также указали, что именно Владимир Путин сообщил ему об атаке. В связи с этим они поинтересовались, почему Трамп тогда поверил словам российского лидера и озвучил эту информацию публично во время совместного выступления с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Отвечая на вопрос, президент США пояснил:

«Потому что на тот момент никто ничего не знал. Я услышал об этом впервые именно тогда. Он сказал, что его дом подвергся нападению. Сейчас, когда мы смогли это проверить, мы не считаем, что это произошло. Но тогда это была первая информация, которой мы располагали», — отметил Трамп.

