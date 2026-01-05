Белоруска пошла против начальства и теперь не может найти работу 4 5.01.2026, 9:08

После каждого собеседования — странные отказы без объяснения причин.

Контракт не продлили, характеристика резко стала негативной, а двери начали закрываться одна за другой. При этом Светлана просто хочет работать по специальности. «Точка» поговорила с белоруской и изучила документы, чтобы понять, как так получилось.

Еще пару лет назад у Светланы Лукьяновой из Бобруйска была совершенно обычная жизнь. Кабинет в колледже, рабочие планы, график с восьми до пяти и зарплата, которая пусть и не делает богатой, но дает ощущение стабильности. Здесь она чувствовала себя на своем месте, а главное — помогала подросткам в сложной ситуации.

Сегодня у Светланы нет ни коллектива, ни уверенности, что он однажды появится… После каждого собеседования — странные отказы без объяснения причин и ощущение, что решение принимают где-то за спиной.

В относительно небольшом городе такие вещи чувствуются особенно остро: слухи расходятся быстрее официальных писем, а репутация может сложиться помимо вашей воли. Журналисты попытались разобраться в проблеме и узнать, есть ли пути ее решения.

История длиной в пять лет

В Бобруйский автотранспортный колледж, который тогда был филиалом БНТУ, Светлана пришла в сентябре 2020 года. Работала педагогом-психологом.

По ее словам, проблемы начались не сразу, но довольно быстро стало понятно — с руководством будет непросто.

Раньше, в других организациях, по ее словам, она спокойно работала, никаких вопросов не возникало.

«Здесь же директор был очень своенравный. Не особо прислушивался к рекомендациям», — вспоминает Светлана.

Она говорит, что любые попытки отстаивать профессиональную позицию воспринимались начальством болезненно, а несогласие — как личный вызов.

Контракт под вопросом уже через год

Уже в 2021 году контракт со Светланой хотели не продлевать. Тогда она впервые решила не молчать и обратилась в БНТУ — на тот момент вышестоящую инстанцию.

По ее словам, после этого в колледж приехала проверка. Посмотрели работу всех — от психолога до директора.

«Они проверяли не только меня, а вообще всю организацию. И по итогам рекомендовали продлить со мной контракт», — говорит Светлана.

Такой вывод можно сделать и из официальных ответов, которые есть в распоряжении редакции.

Тогда контракт продлили еще на год. Коллеги говорили Светлане: потерпи, все наладится, это временно. И она надеялась, что конфликт действительно исчерпан. Но ситуация повторилась: в 2022-м контракт снова не продлили.

Тогда Светлана написала уже в Министерство образования. Ответ готовили почти три месяца, и он стал ключевым в этой истории.

Министерство рекомендовало рассмотреть возможность возобновления трудовых отношений.

Но этот документ пришел не самой Светлане, а в БНТУ, а затем и в колледж. На руки ответ министерства ей не дали. Получить его удалось позже — уже через суд, когда представители БНТУ принесли бумаги на заседание.

По словам Светланы, если бы у нее была копия ответа вовремя, она могла бы напрямую пойти к директору и говорить уже с аргументами.

Пока шла переписка, нашли человека

Самый болезненный момент в этой истории то, что, пока в письмах фигурировали формулировки про «рассмотрение вопроса», в колледже уже приняли решение.

«Никто мне ничего не сказал. Все затаились. А потом я узнала, что на мое место уже взяли другого человека и заключили с ним контракт», — говорит Светлана.

Со ней никто не связывался, не объяснял, не приглашал на разговор. Светлана уверена, если бы ей дали возможность вовремя включиться в диалог, ситуация могла бы развиваться иначе.

После увольнения женщина получила характеристику, с которой категорически не согласна. Особенно ее задел пункт о том, что она якобы «не принимала участия в общественной жизни коллектива».

«Это просто неправда. Я постоянно участвовала во всех мероприятиях, когда-либо проводимых в колледже за весь период моей работы», — говорит она.

Кроме того, ее характеризуют как «эмоциональную, вспыльчивую», а также отмечают, что она «может отстаивать свои взгляды».

При этом «негативных проявлений к государственным и общественным институтам, конституционному строю не замечено», «антигосударственных проявлений на рабочем месте не было».

Профессиональные качества охарактеризовали так: «имелись факты несвоевременного и ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей».

Суд да дело

Светлана подала иск. Суд она проиграла, но именно в ходе процесса получила доступ к документам, которые раньше ей не выдавали.

Кроме того, у нее есть и официальная бумага из БНТУ, где говорится, что при следующих обращениях в характеристике не будет содержаться информация, которая указывалась бывшим директором БГАК. Также из ответа следует, что это «сугубо его субъективное мнение».

Документы по делу Светланы. Фото: «Точка»

Другие характеристики у героини хорошие. К примеру, в одном из местных колледжей Светлана проработала четыре года. Пишут о ней так: «зарекомендовала себя грамотным и исполнительным сотрудником, с детьми установила положительные отношения».

К слову, тот самый директор уже тоже не работает в колледже. Героиня полагает, что в профессиональных кругах появилось мнение, будто именно она своими обращениями повлияла на такой исход. Потому ее и не хотят брать на новое место.

Собеседования без финала

В подтверждение своих слов Светлана рассказывает, как пыталась найти работу в Бобруйске.

После колледжа она хотела устроиться в другие учебные заведения.

Куда-то ее приглашали сами, где-то даже выдавали направление на медкомиссию, показывали кабинет и обсуждали дату выхода. Но каждый раз все заканчивалось одинаково — тишиной.

«Мне говорили, что появились другие кандидаты. Однако данные вакансии находились в Государственном банке службы занятости еще по несколько месяцев. Конкретных причин отказа никто не объяснял», — рассказывает женщина.

В одном из колледжей, по ее словам, официальный запрос на последнее место работы даже не делали. Как считает героиня, решение принималось на основании неформальной информации, разговоров и слухов.

Стала жалобщицей поневоле

После нескольких отказов Светлана обратилась в горисполком и другие инстанции. Ответы приходили — но формальные, разъяснительные.

«Писали, что влиять на нанимателя нельзя», — говорит она.

Светлана уверена: именно ее активная позиция сыграла против нее.

«Мне кажется, меня просто боятся брать на работу. Потому что, не промолчав в невыгодной для себя ситуации, активно отстаивала свои права. Возможно, кому-то из работодателей такие люди кажутся потенциально неудобными. Но сейчас я только хочу работать и не ищу никакого конфликта», — рассуждает женщина.

Чтобы не оставаться совсем без дохода, Светлана зарегистрировалась как ИП и начала заниматься частной психологической практикой.

В то же время она считает, что именно работа на государство — это и статус, и стабильность: социальные гарантии, стаж и уверенность в завтрашнем дне.

Просто хочет работать

В конце разговора Светлана говорит спокойно, но очень прямо.

«Я не монстр. Просто так сложились обстоятельства», — уверяет она.

Она заявляет, что готова работать в колледже за обычную для этой сферы зарплату — около 1200–1300 рублей. Без особых условий, без конфликтов, без громких слов. Просто по специальности.

«Я хочу работать. Очень хочу», — подводит итоги разговора героиня.

Что говорят в Бобруйске

Чтобы попробовать разобраться в ситуации объективно, журналисты обратились в городской исполнительный комитет Бобруйска. Хотели узнать, как там видят ситуацию в целом и могут ли они со своей стороны помочь героине.

Журналисты получили официальный ответ, который есть в распоряжении редакции. В нем были ссылки на законы, в том числе определяющие, когда можно не отвечать на обращение по существу.

«Таким образом ваше электронное обращение… по вопросу оказания содействия в подготовке журналистского материала для портала Tochka.by, оставлено без рассмотрения по существу», — резюмировали местные власти.

Напомним, Конституцией Беларуси закреплено, что гражданам гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека.

