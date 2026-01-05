закрыть
5 января 2026, понедельник, 11:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сенатор Грэм подтвердил, что США предлагали Мадуро уехать в Турцию

1
  • 5.01.2026, 10:57
  • 1,058
Сенатор Грэм подтвердил, что США предлагали Мадуро уехать в Турцию
Линдси Грэм
Фото: Reuters

Но диктатор решил бросить вызов Трампу.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что венесуэльский диктатор Николас Мадуро мог уехать в Турцию, но отказался от такого предложения.

Об этом он заявил на борту самолета президента США Дональда Трампа, сообщает BBC.

Он считает, что для Мадуро было бы правильнее принять предложение США о выезде в Турцию.

«Он решил бросить вызов Трампу и американским военным, и теперь его задница в тюрьме», — заявил сенатор Грэм.

Ранее газета New York Times писала, что 23 декабря американские власти предложили Мадуро покинуть пост и уехать в Турцию, но он не согласился.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский