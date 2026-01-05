Сенатор Грэм подтвердил, что США предлагали Мадуро уехать в Турцию 1 5.01.2026, 10:57

1,058

Линдси Грэм

Фото: Reuters

Но диктатор решил бросить вызов Трампу.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что венесуэльский диктатор Николас Мадуро мог уехать в Турцию, но отказался от такого предложения.

Об этом он заявил на борту самолета президента США Дональда Трампа, сообщает BBC.

Он считает, что для Мадуро было бы правильнее принять предложение США о выезде в Турцию.

«Он решил бросить вызов Трампу и американским военным, и теперь его задница в тюрьме», — заявил сенатор Грэм.

Ранее газета New York Times писала, что 23 декабря американские власти предложили Мадуро покинуть пост и уехать в Турцию, но он не согласился.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com