Сенатор Грэм подтвердил, что США предлагали Мадуро уехать в Турцию

Сенатор Грэм подтвердил, что США предлагали Мадуро уехать в Турцию1
- 5.01.2026, 10:57
Но диктатор решил бросить вызов Трампу.
Сенатор Линдси Грэм заявил, что венесуэльский диктатор Николас Мадуро мог уехать в Турцию, но отказался от такого предложения.
Об этом он заявил на борту самолета президента США Дональда Трампа, сообщает BBC.
Он считает, что для Мадуро было бы правильнее принять предложение США о выезде в Турцию.
«Он решил бросить вызов Трампу и американским военным, и теперь его задница в тюрьме», — заявил сенатор Грэм.
Ранее газета New York Times писала, что 23 декабря американские власти предложили Мадуро покинуть пост и уехать в Турцию, но он не согласился.