закрыть
5 января 2026, понедельник, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Свержение Мадуро вызвало шок в Иране

2
  • 5.01.2026, 11:50
  • 5,692
Свержение Мадуро вызвало шок в Иране

Падение диктатуры в Венесуэле отзывается далеко за пределами Латинской Америки.

Успешная операция администрации президента США Дональда Трампа по отстранению от власти диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро способна вызвать широкий международный резонанс, в том числе на Ближнем Востоке, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Итоги субботних событий стали неожиданностью для многих и придали новый вес агрессивной риторике Вашингтона, звучавшей в адрес Каракаса на протяжении последних месяцев.

Эксперты отмечают, что успех операции ставит под сомнение прежние сомнения в готовности Трампа переходить от слов к действиям. Хотя подготовка к действиям в Венесуэле велась заранее и не свидетельствует о наличии у США аналогичных планов в отношении Ирана, сам прецедент вызывает тревогу у противников Вашингтона.

Особое внимание на ситуацию обращают иранские власти, для которых произошедшее может стать сигналом о том, что Белый дом готов подкреплять угрозы конкретными шагами. Аналитики напоминают, что в прошлом расплывчатые обещания, например, во время венгерского восстания 1956 года, когда Соединенные Штаты не выполнили своих обещаний по поддержке венгерских протестующих против советской власти, подрывали доверие к американской политике.

На этом фоне в окружении Трампа подчеркивают необходимость осторожного и выверенного подхода. По мнению наблюдателей, любые заявления президента США по Ирану и региону Ближнего Востока в ближайшее время должны сопровождаться ясной стратегией и демонстрацией решимости, чтобы избежать неверных интерпретаций и эскалации.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский