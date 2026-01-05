Свержение Мадуро вызвало шок в Иране

Свержение Мадуро вызвало шок в Иране2
5.01.2026, 11:50
Падение диктатуры в Венесуэле отзывается далеко за пределами Латинской Америки.
Успешная операция администрации президента США Дональда Трампа по отстранению от власти диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро способна вызвать широкий международный резонанс, в том числе на Ближнем Востоке, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Итоги субботних событий стали неожиданностью для многих и придали новый вес агрессивной риторике Вашингтона, звучавшей в адрес Каракаса на протяжении последних месяцев.
Эксперты отмечают, что успех операции ставит под сомнение прежние сомнения в готовности Трампа переходить от слов к действиям. Хотя подготовка к действиям в Венесуэле велась заранее и не свидетельствует о наличии у США аналогичных планов в отношении Ирана, сам прецедент вызывает тревогу у противников Вашингтона.
Особое внимание на ситуацию обращают иранские власти, для которых произошедшее может стать сигналом о том, что Белый дом готов подкреплять угрозы конкретными шагами. Аналитики напоминают, что в прошлом расплывчатые обещания, например, во время венгерского восстания 1956 года, когда Соединенные Штаты не выполнили своих обещаний по поддержке венгерских протестующих против советской власти, подрывали доверие к американской политике.
На этом фоне в окружении Трампа подчеркивают необходимость осторожного и выверенного подхода. По мнению наблюдателей, любые заявления президента США по Ирану и региону Ближнего Востока в ближайшее время должны сопровождаться ясной стратегией и демонстрацией решимости, чтобы избежать неверных интерпретаций и эскалации.