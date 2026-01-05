В Латвии сообщили о повреждении оптического кабеля в Балтийском море

В Латвии сообщили о повреждении оптического кабеля в Балтийском море1
Полиция проверяет судно, находящееся в порту Лиепая.
В Балтийском море вблизи латвийского города Лиепая обнаружили повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании.
Об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в сети X.
По словам премьера, инцидент не повлиял на пользователей связи в Латвии.
«Пользователи латвийской связи не пострадали от инцидента. Я нахожусь на связи с Центром кризисного управления и ответственными службами, пока Государственная полиция начала расследование, и обстоятельства выясняются», – написала Силиня.
В то же время, по данным государственной полиции Латвии, как сообщает Delfi, повреждение кабеля могло быть вызвано судном, которое двигалось по неактивному тросу, а затем изменило курс на активный трос, повредив его.
В воскресенье, 4 января, сотрудники Государственной полиции в сотрудничестве с Береговой охраной и другими службами внутренних дел поднялись на борт судна, которое в настоящее время находится в порту Лиепаи, и поддерживают связь с его экипажем. На данный момент судно или его экипаж не задержаны, они сотрудничают с полицией, и активная работа по выяснению обстоятельств продолжается.