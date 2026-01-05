закрыть
5 января 2026, понедельник, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Латвии сообщили о повреждении оптического кабеля в Балтийском море

1
  • 5.01.2026, 14:08
  • 1,498
В Латвии сообщили о повреждении оптического кабеля в Балтийском море

Полиция проверяет судно, находящееся в порту Лиепая.

В Балтийском море вблизи латвийского города Лиепая обнаружили повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании.

Об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в сети X.

По словам премьера, инцидент не повлиял на пользователей связи в Латвии.

«Пользователи латвийской связи не пострадали от инцидента. Я нахожусь на связи с Центром кризисного управления и ответственными службами, пока Государственная полиция начала расследование, и обстоятельства выясняются», – написала Силиня.

В то же время, по данным государственной полиции Латвии, как сообщает Delfi, повреждение кабеля могло быть вызвано судном, которое двигалось по неактивному тросу, а затем изменило курс на активный трос, повредив его.

В воскресенье, 4 января, сотрудники Государственной полиции в сотрудничестве с Береговой охраной и другими службами внутренних дел поднялись на борт судна, которое в настоящее время находится в порту Лиепаи, и поддерживают связь с его экипажем. На данный момент судно или его экипаж не задержаны, они сотрудничают с полицией, и активная работа по выяснению обстоятельств продолжается.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский