Арест Мадуро вызвал волну шока в Москве и Пекине

3,956

Китай и Россия лишились ключевого союзника.

Мало кто верил, что Соединенные Штаты смогут провести операцию, завершившуюся захватом и вывозом диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

В 1989 году американским войскам потребовалось две недели, чтобы обнаружить, блокировать и арестовать панамского диктатора Мануэля Норьегу — операция унесла жизни 26 американцев и сотен панамцев. При этом Панама — небольшая страна с одним крупным городом и значительным американским военным присутствием.

Операция в Венесуэле, куда более крупной стране с мощной армией и лояльными силовиками, скорее напоминала бы вторжение в Ирак, где поиски Саддама Хусейна заняли девять месяцев, а смена режима привела к хаосу и серьезно подорвала репутацию Вашингтона.

Однако Трамп, по крайней мере пока, опроверг ожидания критиков, проведя — вероятно, при содействии кого-то из ближайшего окружения Мадуро — впечатляющую операцию, скорее в духе «Моссада», чем Пентагона.

Президент США наверняка представит это как самую быструю операцию по смене режима за более чем столетие и как демонстрацию того, что американский колосс по-прежнему господствует в мире. Подобная «дипломатия канонерок» традиционно доступна лишь великим империям — тем самым, которые когда-то столь же легко смещали неугодных правителей.

Неудивительно, если молниеносный рейд в Каракасе вызвал глубокое беспокойство в Москве и Пекине — главных покровителях Мадуро. Захват и вывоз автократа, судьбу которого теперь решит иностранный суд, — тревожный сигнал для любого авторитарного лидера.

Путин, как сообщалось, был глубоко потрясен расправой над Муаммаром Каддафи в 2011 году и, по слухам, неоднократно пересматривал видеозаписи его убийства. Аналогичное чувство уязвимости он мог испытать и теперь — особенно учитывая ордер Международного уголовного суда против него самого.

