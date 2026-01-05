Мадуро под конвоем доставляют в суд Нью-Йорка
- 5.01.2026, 16:09
Заседание по его делу пройдет сегодня в федеральном суде Манхэттена.
Бывшего президента Венесуэлы уже вывезли из следственного изолятора в Бруклине. Сейчас колонна направляется в федеральный суд Манхэттена, где рассматривается его дело, сообщает Fox News.
Мадуро обвиняют в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и сговоре в импорте кокаина. Заседание пройдет под председательством окружного судьи Элвина Хеллерстайна, ожидается, что оно начнется в полдень по местному времени (в 20:00 по Минску).
На кадрах, которые транслирует Fox News, видно, как Мадуро под конвоем привезли на вертолетную площадку в Манхэттене и поместили в бронированный автомобиль. Его жены Силии Флорес на видео нет.