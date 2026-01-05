МИД Германии: Солидарность с Балтией важна для мира в Украине 5.01.2026, 20:12

Целью первого в 2026 году зарубежного визита главы МИД ФРГ стала Литва.

Демонстрация Германией солидарности с союзниками, в частности со странами Балтии, дает России понять, что НАТО и Европа сохраняют единство. Это также важная предпосылка, чтобы мирные переговоры об Украине «могли благополучно завершиться», заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в эфире радиостанции Deutschlandfunk в понедельник, 5 января. Так он объяснил, почему целью его первого зарубежного визита в 2026 году стала Литва, передает DW.

Как подчеркнул глава МИД ФРГ, тем самым он хочет дать понять, что в нынешнем «критическом положении в Европе» Германия «совершенно четко находится на стороне Балтийских государств», сохраняет приверженность НАТО и осознает свою ответственность в сложной ситуации, когда Россия продолжает вооружаться и вести войну в Украине.

Министр указал на «постоянные нападения» на балтийские государства, в частности, на обрывы кабелей в Балтийском море, в отношении которых, по словам главы МИД Германии, пока нельзя точно определить, кто за ними стоит.

На вопрос, не стоит ли сделать целью следующей зарубежной поездки Гренландию, Йоханн Вадефуль ответил, что считает это возможным. Он подчеркнул, что позиция Берлина по вопросу Гренландии однозначна: она является частью Дании, как и Фарерские острова. «Наша европейская сплоченность в этом вопросе неоспорима», - отметил он.

Далее он сказал, что президент США Дональд Трамп «правомерно указал на то», что Россия и Китай проявляют усиленный интерес к Арктическому региону. «И Дания точно готова говорить с США на эту тему. Но, конечно, это никак не затрагивает вопрос о территориальной целостности Гренландии и Дании», - добавил он.

4 января Трамп в очередной раз заявил, что Гренландия «действительно нужна нам для обороны». Подразумевал ли он под словом «нам» США или Запад в целом, не уточнялось.

«Совершенно бессмысленно говорить о необходимости захвата Гренландии Соединенными Штатами. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран, входящих в состав Датского королевства», - заявила после этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Комментируя военную операцию США в Венесуэле и захват американскими военными Николаса Мадуро, министр иностранных дел ФРГ поддержал оценку канцлера Фридриха Мерца, заявив, что в Венесуэле «положение в целом является сложным».

«Мы считаем, что США нужно дать свою оценку и объяснить миру, на какой правовой основе это произошло. Пока этого сделано не было», - констатировал глава германской дипломатии.

