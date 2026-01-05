Спортивный костюм Мадуро распродали за считанные часы
- 5.01.2026, 22:21
Цена на костюм Nike Tech Fleece выросла в три раза.
Продажи спортивного костюма Nike Tech Fleece, в котором задержали диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, резко выросли после публикации фото с лидером, одетым в эту модель. Из данных официального сайта Nike следует, что половина размеров уже распродана.
Кроме того, цена на костюм выросла в три раза: с привычных 180 долларов до 500-1000 долларов на аукционах и специализированных площадках.
Диктатор Венесуэлы был задержан сотрудниками правоохранительных органов США в ходе военной операции на территории латиноамериканской страны.