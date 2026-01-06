Лидер венесуэльской оппозиции готова отдать Трампу свою Нобелевскую премию 3 6.01.2026, 12:34

Мария Корина Мачадо

Фото: AFP

Мария Корина Мачадо хочет скорее вернуться на родину.

Венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо предложила присвоить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает Fox News.

По словам оппозиционерки, она считает действия Трампа «историческими», поскольку, по ее мнению, они открыли путь к демократическим изменениям в Венесуэле.

«Это важный шаг к демократическому переходу, и я хочу, чтобы американский народ это понял. Эта награда принадлежит венесуэльскому народу, и мы хотим вручить ее ему и разделить с ним», — заявила Мачадо.

Она также отметила, что намерена как можно скорее вернуться в Венесуэлу после смены власти в стране.

