Госдеп США по-русски призвал «не играть в игры» с Трампом 1 6.01.2026, 14:28

Намек Путину?

В русскоязычном аккаунте Госдепартамента США появилось изображение с призывом «не играть в игры» с президентом Дональдом Трампом. Аналогичное сообщение опубликовано в аккаунте департамента на фарси. Оригинал на английском языке ведомство распространило 3 января после того, как США провели операцию в Венесуэле.

«Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете», — говорится в публикации в Х.

Фотография, которая сопровождает пост, была сделана, когда Трамп и члены его администрации наблюдали за операцией «Абсолютная решимость».

Президент Трамп — человек дела.



Не знали? — Теперь знаете. pic.twitter.com/t5QvngATg2 — США по-русски (@USApoRusski) January 5, 2026

