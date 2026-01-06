Госдеп США по-русски призвал «не играть в игры» с Трампом

Госдеп США по-русски призвал «не играть в игры» с Трампом1
Намек Путину?
В русскоязычном аккаунте Госдепартамента США появилось изображение с призывом «не играть в игры» с президентом Дональдом Трампом. Аналогичное сообщение опубликовано в аккаунте департамента на фарси. Оригинал на английском языке ведомство распространило 3 января после того, как США провели операцию в Венесуэле.
«Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете», — говорится в публикации в Х.
Фотография, которая сопровождает пост, была сделана, когда Трамп и члены его администрации наблюдали за операцией «Абсолютная решимость».
