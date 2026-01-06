Посылки и заказные письма стали дороже

Посылки и заказные письма стали дороже2
- 6.01.2026, 15:26
«Белпочта» повысила тарифы не некоторые услуги.
С 1 января 2026 года «Белпочта» повысила тарифы на некоторые нерегулируемые услуги почтовой связи, сообщила пресс-служба предприятия.
С начала года подорожала пересылка внутренних и международных почтовых отправлений, в том числе заказной корреспонденции, отправлений «1 класс», посылок, отправлений с объявленной ценностью, EMS и услуг для e-commerce, а также ряда дополнительных сервисов.
«Без изменений осталась стоимость универсальных услуг почтовой связи (пересылка простого письма, почтовой карточки, бандероли)», — говорится в сообщении «Белпочты».