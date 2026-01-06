закрыть
6 января 2026, вторник, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Посылки и заказные письма стали дороже

2
  • 6.01.2026, 15:26
Посылки и заказные письма стали дороже

«Белпочта» повысила тарифы не некоторые услуги.

С 1 января 2026 года «Белпочта» повысила тарифы на некоторые нерегулируемые услуги почтовой связи, сообщила пресс-служба предприятия.

С начала года подорожала пересылка внутренних и международных почтовых отправлений, в том числе заказной корреспонденции, отправлений «1 класс», посылок, отправлений с объявленной ценностью, EMS и услуг для e-commerce, а также ряда дополнительных сервисов.

«Без изменений осталась стоимость универсальных услуг почтовой связи (пересылка простого письма, почтовой карточки, бандероли)», — говорится в сообщении «Белпочты».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский