Посылки и заказные письма стали дороже 2 6.01.2026, 15:26

«Белпочта» повысила тарифы не некоторые услуги.

С 1 января 2026 года «Белпочта» повысила тарифы на некоторые нерегулируемые услуги почтовой связи, сообщила пресс-служба предприятия.

С начала года подорожала пересылка внутренних и международных почтовых отправлений, в том числе заказной корреспонденции, отправлений «1 класс», посылок, отправлений с объявленной ценностью, EMS и услуг для e-commerce, а также ряда дополнительных сервисов.

«Без изменений осталась стоимость универсальных услуг почтовой связи (пересылка простого письма, почтовой карточки, бандероли)», — говорится в сообщении «Белпочты».

