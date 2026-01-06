закрыть
Reuters: Венесуэла прекратила поставлять нефть в Китай

  • 6.01.2026, 23:01
  • 1,804
Reuters: Венесуэла прекратила поставлять нефть в Китай

Но продолжает в США.

Операции государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA по загрузке грузов для своих основных клиентов в Китае оставались приостановленными пятый день подряд, тогда как страна продолжает загружать нефть только для американской компании Chevron.

Об этом сообщает Reuters.

Chevron – единственная крупная американская нефтяная компания, работающая в стране по лицензии США, которая освобождает ее от санкций, наложенных Вашингтоном на нефтяную промышленность Венесуэлы.

Во вторник 6 января несколько судов, зафрахтованных Chevron, были единственными, которые загружали нефть для экспорта в портах Хосе и Бахо-Гранде в Венесуэле, как показали данные мониторинга судов.

Другие суда загружали нефть для перевозки между внутренними портами или для хранения.

Последний груз нефти, который был загружен для Китая в Хосе, закончил загрузку 1 января, согласно данным и документам. Без дополнительного экспорта PDVSA может быть вынуждена углубить сокращение производства, которое она начала в последние дни, поскольку резервуары для хранения наполнены.

В понедельник Chevron возобновил экспорт венесуэльской нефти в США после четырехдневной паузы и вызвал работников за рубежом обратно в свои венесуэльские офисы, поскольку полеты в страну возобновились.

Американская фирма за последние недели стала единственной компанией, которая бесперебойно экспортирует венесуэльскую нефть.

По меньшей мере десяток судов, подпадающих под санкции, которые были загружены в декабре и застряли в водах Венесуэлы из-за эмбарго, отплыли в начале января.

Эти суда перевозили около 12 миллионов баррелей нефти и топлива. Неизвестно, куда направлялись суда, хотя изначально они были загружены для клиентов в Китае.

Суда отплыли в «темном режиме», что означает, что транспондеры, которые передают их местонахождение, были выключены. Суда, похоже, прорвали блокаду танкеров США.

Правительство США не прокомментировало ситуацию с судами и не сообщило, санкционировало ли их отплытие.

