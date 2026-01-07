Reuters: США рассматривают различные сценарии контроля над Гренландией 1 7.01.2026, 8:45

Включая силовой.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты прорабатывают различные сценарии установления контроля над Гренландией, в том числе не исключают и силовой вариант.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель администрации президента, комментируя ситуацию для медиа, отметил, что вопрос Гренландии рассматривается Вашингтоном как один из ключевых элементов национальной безопасности США.

По его словам, президент вместе с командой анализирует различные пути достижения этой внешнеполитической цели. А применение американских вооруженных сил, при необходимости, всегда остается в компетенции главнокомандующего.

В то же время чиновник подчеркнул, что заявления лидеров стран НАТО в поддержку Гренландии не повлияли на позицию Дональда Трампа. Он обозначил, что стремление президента приобрести остров сохраняется и в дальнейшем, в том числе в течение оставшегося трехлетнего срока его пребывания в должности.

Как уточнил представитель Белого дома, в Овальном кабинете продолжаются активные обсуждения возможных механизмов получения контроля над Гренландией, при этом рассматривается несколько альтернативных подходов.

Среди них - вариант покупки острова Соединенными Штатами или заключение Договора о свободной ассоциации. Однако последний формат, по словам чиновника, не соответствует стремлению Трампа интегрировать Гренландию непосредственно в состав США.

В то же время чиновник подчеркнул, что президент предпочитает дипломатические методы решения вопросов и склонен к переговорам, поэтому лучшим вариантом он считает достижение выгодной сделки по приобретению Гренландии.

