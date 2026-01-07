закрыть
7 января 2026, среда, 11:55
Трамп: США получат от Венесуэлы до 50 млн баррелей нефти

1
  • 7.01.2026, 10:53
  • 1,962
Трамп: США получат от Венесуэлы до 50 млн баррелей нефти

Нефть будет продаваться по рыночной цене, а деньги будут контролироваться президентом США.

Временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти.

б этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Я рад объявить, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 МИЛЛИОНОВ баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции. Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и эти деньги будут контролироваться мной, как президентом США, чтобы обеспечить их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов!» - написал Трамп.

Он также сообщил, что попросил министра энергетики США Криса Райта «немедленно выполнить этот план».

Американский президент отметил, что нефть будет доставлена судами-хранилищами непосредственно к разгрузочным докам в США.

