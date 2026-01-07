закрыть
7 января 2026, среда, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Европе произошел транспортный коллапс из-за снегопада

  • 7.01.2026, 21:54
  • 2,624
В Европе произошел транспортный коллапс из-за снегопада

Отменены тысячи авиарейсов.

Во многих европейских странах возникли серьезные перебои в работе транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Снегопады, гололед и мороз привели к массовым отменам авиарейсов, сбоям в железнодорожном сообщении и резкому росту числа дорожно-транспортных происшествий, сообщает газета The New York Times.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Северной Европе. В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около двух тысяч рейсов, а железнодорожное сообщение с воздушной гаванью временно приостанавливалось. В аэропорту Брюсселя пассажиров предупредили о задержках и отменах рейсов из-за необходимости расчистки взлетно-посадочных полос. Синоптики прогнозируют новые снегопады в Нидерландах и Бельгии.

Во Франции неблагоприятные погодные условия привели к серии ДТП, в результате которых несколько человек получили несовместимые с жизнью травмы. Около трети территории страны переведено в режим повышенной метеорологической опасности. В ряде регионов власти ограничили движение школьного транспорта, снизили допустимую скорость на дорогах и ввели запрет на проезд тяжелых грузовиков. Пассажиры столкнулись с массовыми отменами рейсов в парижских аэропортах.

Синоптики отмечают, что с начала года на Европу обрушился мощный арктический циклон, который привел к тому, что в ряде регионах столбики термометров опустились на 12–15 градусов ниже климатической нормы.

7 января самолет президента Румынии Никушора Дана не смог вылететь из аэропорта Парижа из‑за сильного снегопада. По данным журналистов, авиаборт Spartan был подготовлен к вылету утром, однако взлетно‑посадочная полоса оказалась покрыта снегом, из-за чего вылет пришлось перенести.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский