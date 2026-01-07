Белый дом: Трамп обсуждает вопрос покупки Гренландии для сдерживания РФ и КНР

Белый дом: Трамп обсуждает вопрос покупки Гренландии для сдерживания РФ и КНР6
7.01.2026
Ранее президент США заявлял, что корабли Китая и России уже окружают остров.
Президент США Дональд Трамп обсуждает вопрос покупки Гренландии со своей командой по нацбезопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.
По ее словам, Соединенным Штатам нужна Гренландия для «сдерживания агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе», поэтому команда Трампа «сейчас обсуждает, как может выглядеть потенциальная покупка».
Левитт добавила, что Гренландия даст США «больше контроля над арктическим регионом». Также есть и много других преимуществ, добавила она.
5 января Трамп заявил, что для национальной безопасности Штатов и Евросоюза американцы должны владеть Гренландией. По его словам, Дания, которая контролирует остров, не способна обеспечить безопасность, в то время как корабли Китая и России уже окружают остров.