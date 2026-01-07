закрыть
Белый дом: Трамп обсуждает вопрос покупки Гренландии для сдерживания РФ и КНР

  • 7.01.2026, 22:16
Белый дом: Трамп обсуждает вопрос покупки Гренландии для сдерживания РФ и КНР

Ранее президент США заявлял, что корабли Китая и России уже окружают остров.

Президент США Дональд Трамп обсуждает вопрос покупки Гренландии со своей командой по нацбезопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

По ее словам, Соединенным Штатам нужна Гренландия для «сдерживания агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе», поэтому команда Трампа «сейчас обсуждает, как может выглядеть потенциальная покупка».

Левитт добавила, что Гренландия даст США «больше контроля над арктическим регионом». Также есть и много других преимуществ, добавила она.

5 января Трамп заявил, что для национальной безопасности Штатов и Евросоюза американцы должны владеть Гренландией. По его словам, Дания, которая контролирует остров, не способна обеспечить безопасность, в то время как корабли Китая и России уже окружают остров.

