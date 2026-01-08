закрыть
Украинская развдека: Новый газовый контракт между Беларусью и РФ так и не подписан

Режим Лукашенко оказался в условиях шантажа со стороны России.

Энергетическая зависимость Беларуси от России усилилась. Об этом 7 января проинформировала Служба внешней разведки (СВР) Украины.

«В Беларуси в начале 2026 года обострилась энергетическая неопределенность: несмотря на заявления о готовности нового газового контракта с Россией, соглашение так и не подписали, а предыдущее завершило действие 31 декабря 2025 года», – говорится в сообщении.

Украинские разведчики отметили, что в течение всего прошлого года Минск добивался от Москвы приближения цен к внутрироссийским тарифам, оплате в российских рублях и заключению долгосрочного договора до 2030 года.

«Однако даже приблизительные параметры цены так и не были озвучены, что лишь усиливает атмосферу неопределенности и зависимости. [...] Исследования демонстрируют критическую уязвимость белорусской энергосистемы», – подчеркнули в СВР.

По ее данным, из газа Беларусь производит около 60% электроэнергии, а стоимость электричества почти полностью зависит от газовых цен.

«Учитывая, что природный газ и нефть поступают практически исключительно из России, то Беларусь оказалась в ситуации абсолютной импортозависимости – без собственных ресурсов и с технологической привязанностью к российской инфраструктуре. Такая модель создает идеальные условия для шантажа. Самыми опасными рисками являются прекращение или ограничение поставок газа и нефти – сценарий, который может привести к масштабной экономической и социальной катастрофе», – объясняет СВР.

Служба заключает, что энергетическая безопасность Беларуси – «скорее иллюзия, чем реальность».

«Государство оказалось в ловушке собственной стратегической близорукости, где «дешевые ресурсы» обменивались на политическую уступчивость. Без радикальных решений по сокращению зависимости от России страна рискует встретить любую геополитическую бурю в темноте и холоде, оставшись заложницей своей слабости и отсутствия реальной энергетической автономии», – считает СВР.

