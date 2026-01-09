Россия массированно атаковала Киев: есть разрушения 1 9.01.2026, 8:50

Четыре человека погибли, 24 пострадали.

Поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице погибли по меньшей мере четыре человека, 24 пострадали, последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких районах города, пишет OBOZ.UA.

О вражеском обстреле дронами-камикадзе, а также работе противовоздушной обороны мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram в 23:40. Отметим, что Воздушные силы ВС Украины еще за час до этого заявляли о движении целей в направлении области. Мониторинговые каналы предупреждали, что в направлении столицы «Шахеды» курсировали группами.

Около 03:00 ночи 9 января в Киев уже направлялись КР «Калибр»; также противник бил по городу баллистическими ракетами.

Последствия российской атаки

Мониторинговые каналы зафиксировали маршруты пролетов российских средств поражения, подавляющее большинство из них летели на Киев.

«Враг нанес массированный комбинированный удар по Киеву. Применено около 30-35 ракет и сотни «Шахедов». Цель атаки — ВПК, энергетическая инфраструктуры и гражданские дома. Также по Львову/пригороду был нанесен удар ракетой (вероятно типа Кедр). В Киеве много попаданий, энергетическая инфраструктура довольно серьезно повреждена, есть погибшие гражданские и раненые», – писал один из мониторинговых Telegram-каналов.

Россия массированно атаковала Киев, есть разрушения: четыре человека погибли, 24 пострадали. Фото и видео

Комбинированная вражеская атака на Киев привела к повреждениям жилых домов и объектов инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.

По состоянию на 04:40 утра, по данным Кличко, было известно о четырех погибших.

«Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте. Среди погибших один медик. Четверо медработников пострадали», – рассказал городской голова.

К 7 часам утра, по данным полиции Киева, количество пострадавших возросло до 24 человек.

«Зафиксированы повреждения в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах города. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры», – констатировали столичные полицейские.

В ГСЧС впоследствии сообщили, что среди пострадавших – пятеро спасателей. Они, как и медработники, попали под повторный удар врага в Дарницком районе.

Кличко рассказал, что в городе есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах Киева возникли перебои с электроснабжением и водой.

В Дарницком районе во дворе жилого дома произошло падение БпЛА. Частично поврежден одноэтажный магазин рядом и остекление окон рядом расположенного девятиэтажного жилого дома. Также в результате попадания обломков БпЛА, произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.

В Деснянском районе в результате попадания БпЛА в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Также пожар произошел в 5-этажном жилом доме. Еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде. Кроме того, в Деснянском районе повреждения получили территория торгового центра и санатория.

В Днепровском районе обломки БпЛА упали на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков БпЛА возгорание произошло в 16-этажном и в девятиэтажном жилых домах. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Кроме того, в Днепровском районе обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и возле трамвайного депо.

В Печерском районе в результате падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.

«На всех локациях работают аварийно-спасательные бригады», – добавил Кличко.

Хронология событий

В 23:55 четверга Кличко проинформировал, что в Дарницком районе российский беспилотник упал во дворе жилого дома. Частично поврежден магазин, расположенный рядом.

00:07: В Днепровском районе произошло падение обломков. Возникло возгорание в нежилом здании. Пожары в жилом доме, а также автомобилей во дворе по другому адресу, разгорелись на Печерске.

Примерно через 10 минут мэр заявил: «В Деснянском районе попадание БПЛА в крышу жилого дома на уровне 18 этажа».

Также выяснилось, что в Печерском районе, где упали обломки на жилую 9-этажку, произошло частичное разрушение фасада.

00:34: В Деснянском районе попадание БПЛА в жилой дом на уровне 1-2 этажей. Возник пожар.

Вызовы медиков чуть позже состоялись в Шевченковский район и в еще один жилой дом в Деснянском районе. В другом доме в Деснянском районе, где было попадание в нижние этажи, разгорелся пожар в нескольких квартирах.

В 01:37 мэр сообщил опервых пострадавших. На тот момент было известно, что это четыре человека.

Примерно в 02:00 появились данные о первой жертве. Также городской голова писал, что в Днепровском районе из-за попадания «Шахеда» в 3-этажный дом произошло разрушение одного подъезда и возник пожар. Из дома эвакуировали по меньшей мере 29 человек.

Уже через 10 минут информация обновилась. «Двое погибших в столице. Пострадали пять человек. Трем из них медики оказали помощь на месте. Двух – госпитализировали», – отчитывался Кличко.

02:28: Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в Шевченковском районе россияне атаковали гражданский объект.

По состоянию на 02:35 жертв вражеского обстрела было уже трое. Еще шесть человек пострадали, трое из них попали в больницу.

Тем временем в Деснянском районе вражеская цель упала на территории оздоровительного учреждения.

02:48: В Дарницком районе, где «Шахед» атаковал жилой дом, произошло повторное попадание, когда там работала скорая помощь. Погиб один медик и есть раненые медработники, сообщил мэр Киева.

