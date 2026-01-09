закрыть
9 января 2026, пятница, 13:55
Россия разгромила посольство Катара в Киеве

1
  • 9.01.2026, 13:30
  • 1,140
Россия разгромила посольство Катара в Киеве

Появились кадры последствий массированного удара.

Помещение посольства Государства Катар в Украине, расположенное в Киеве, получило повреждения во время массированного удара РФ в ночь на 9 января. Появились кадры последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.

«Ночной удар России по Киеву повредил помещение иностранной дипломатической миссии - посольства Государства Катар в Украине», - заявил он.

Фото: twitter.com/andrii_sybiha

Сибига подчеркнул, что российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что российская жестокость не знает границ.

«Мы готовы оказать всю необходимую помощь нашим катарским коллегам», - отметил глава МИД.

Он также призвал страны Персидского залива отреагировать на действия России как публично, так и через дипломатические каналы.

