Россия разгромила посольство Катара в Киеве 1 9.01.2026, 13:30

1,140

Появились кадры последствий массированного удара.

Помещение посольства Государства Катар в Украине, расположенное в Киеве, получило повреждения во время массированного удара РФ в ночь на 9 января. Появились кадры последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.

«Ночной удар России по Киеву повредил помещение иностранной дипломатической миссии - посольства Государства Катар в Украине», - заявил он.

Фото: twitter.com/andrii_sybiha

Сибига подчеркнул, что российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что российская жестокость не знает границ.

«Мы готовы оказать всю необходимую помощь нашим катарским коллегам», - отметил глава МИД.

Он также призвал страны Персидского залива отреагировать на действия России как публично, так и через дипломатические каналы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com