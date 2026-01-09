Россия разгромила посольство Катара в Киеве

Россия разгромила посольство Катара в Киеве1
Появились кадры последствий массированного удара.
Помещение посольства Государства Катар в Украине, расположенное в Киеве, получило повреждения во время массированного удара РФ в ночь на 9 января. Появились кадры последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.
«Ночной удар России по Киеву повредил помещение иностранной дипломатической миссии - посольства Государства Катар в Украине», - заявил он.
Сибига подчеркнул, что российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что российская жестокость не знает границ.
«Мы готовы оказать всю необходимую помощь нашим катарским коллегам», - отметил глава МИД.
Он также призвал страны Персидского залива отреагировать на действия России как публично, так и через дипломатические каналы.