Новые власти Венесуэлы начали переговоры с США
- 9.01.2026, 18:26
- 9,186
Они касаются нефти.
Администрация США и временные власти Венесуэлы во главе с Делси Родригес ведут активные переговоры о возобновлении поставок венесуэльской нефти в Соединённые Штаты. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к официальному Каракасу.
По данным издания, экспертные группы двух стран сейчас работают над устранением юридических и бюрократических препятствий для выполнения требования президента Дональда Трампа разрешить экспорт в США от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями.
«Сейчас первоочередная задача — стабилизировать ситуацию в Венесуэле. Для этого необходимо обеспечить бесперебойные поставки нефти и приток денежных средств», — заявил источник, подчеркнув, что такой подход отвечает интересам обеих сторон.
Ранее Дональд Трамп сообщал, что временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес поддерживает регулярные прямые контакты с госсекретарём США Марко Рубио.
Одной из ключевых проблем остаётся то, что Вашингтон официально не признаёт правительство Родригес легитимным, что создаёт юридические риски для компаний, готовых сотрудничать с Каракасом. При этом собеседник Financial Times выразил уверенность, что США могут «в ближайшее время» пересмотреть свою позицию, чтобы упростить взаимодействие в нефтяной сфере.
На этом фоне Трамп в четверг, 8 января, дал понять, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо может посетить Вашингтон уже на следующей неделе.