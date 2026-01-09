Новые власти Венесуэлы начали переговоры с США 9.01.2026, 18:26

9,186

Они касаются нефти.

Администрация США и временные власти Венесуэлы во главе с Делси Родригес ведут активные переговоры о возобновлении поставок венесуэльской нефти в Соединённые Штаты. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к официальному Каракасу.

По данным издания, экспертные группы двух стран сейчас работают над устранением юридических и бюрократических препятствий для выполнения требования президента Дональда Трампа разрешить экспорт в США от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями.

«Сейчас первоочередная задача — стабилизировать ситуацию в Венесуэле. Для этого необходимо обеспечить бесперебойные поставки нефти и приток денежных средств», — заявил источник, подчеркнув, что такой подход отвечает интересам обеих сторон.

Ранее Дональд Трамп сообщал, что временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес поддерживает регулярные прямые контакты с госсекретарём США Марко Рубио.

Одной из ключевых проблем остаётся то, что Вашингтон официально не признаёт правительство Родригес легитимным, что создаёт юридические риски для компаний, готовых сотрудничать с Каракасом. При этом собеседник Financial Times выразил уверенность, что США могут «в ближайшее время» пересмотреть свою позицию, чтобы упростить взаимодействие в нефтяной сфере.

На этом фоне Трамп в четверг, 8 января, дал понять, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо может посетить Вашингтон уже на следующей неделе.

