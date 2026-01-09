В Гренландии отвергли любые финансовые предложения Трампа

В Гренландии отвергли любые финансовые предложения Трампа15
- 9.01.2026, 18:40
- 4,968
Остров не продается.
Две представительницы Гренландии в парламенте Дании заявили, что никакие деньги не заставят гренландцев согласиться на присоединение к США, несмотря на возможные предложения со стороны президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает Bloomberg.
С резкой позицией выступили Аая Хемниц — представительница Гренландии в датском парламенте и глава комитета по делам автономной территории, а также Аки-Матильда Хог-Дам — депутат от оппозиционной гренландской партии Naleraq («Ориентир»).
«Ни одна сумма денег не может купить нашу национальную душу. Само предположение, что народ можно купить, — оскорбительно. Какая польза от разовой выплаты, если при этом разрушается всё, на чём держится общество?» — заявила Хемниц.
Хог-Дам также категорически отвергла возможность любых финансовых договорённостей о присоединении к США.
«Мы не товар, которым можно торговать. Сколько бы денег ни предлагали, это всё равно будет слишком дёшево. Это вопрос достоинства», — подчеркнула она.
По словам Хемниц, в случае установления американского контроля культура, идентичность, язык и традиционный образ жизни Гренландии «будут разрушены в крайне сжатые сроки».