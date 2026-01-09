закрыть
10 января 2026, суббота, 0:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гренландии отвергли любые финансовые предложения Трампа

15
  • 9.01.2026, 18:40
  • 4,968
В Гренландии отвергли любые финансовые предложения Трампа

Остров не продается.

Две представительницы Гренландии в парламенте Дании заявили, что никакие деньги не заставят гренландцев согласиться на присоединение к США, несмотря на возможные предложения со стороны президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg.

С резкой позицией выступили Аая Хемниц — представительница Гренландии в датском парламенте и глава комитета по делам автономной территории, а также Аки-Матильда Хог-Дам — депутат от оппозиционной гренландской партии Naleraq («Ориентир»).

«Ни одна сумма денег не может купить нашу национальную душу. Само предположение, что народ можно купить, — оскорбительно. Какая польза от разовой выплаты, если при этом разрушается всё, на чём держится общество?» — заявила Хемниц.

Хог-Дам также категорически отвергла возможность любых финансовых договорённостей о присоединении к США.

«Мы не товар, которым можно торговать. Сколько бы денег ни предлагали, это всё равно будет слишком дёшево. Это вопрос достоинства», — подчеркнула она.

По словам Хемниц, в случае установления американского контроля культура, идентичность, язык и традиционный образ жизни Гренландии «будут разрушены в крайне сжатые сроки».

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив