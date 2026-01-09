В России начнут показывать цирковые представления о «героях СВО» 10 9.01.2026, 19:05

4,412

Кремль делает войну частью детских представлений.

Цирковая студия «Воздушный проект» подала заявку на грант из госбюджета в размере 4,7 млн рублей для постановки представлений, посвященных участникам вторжения в Украину и Великой отечественной войны. Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Фонда президентских грантов.

Согласно проекту, планируется провести не менее 20 цирковых программ для двух тысяч зрителей от восьми лет. Выступления, сопровождаемые «патриотическими» и военными песнями, призваны «напомнить о подвигах и героях защищавших и защищающих Россию», говорится в заявке. Артистами станут дети, а для привлечения молодежи планируется использовать светодиодный реквизит и современное оборудование.

Кроме того, воспитанники студии, в основном из числа участников войны в Украине, проведут «уроки мужества» для тысячи школьников в Туле. На этих встречах они расскажут о «деятелях циркового искусства, героях ВОВ и СВО».

Инициативы по активному вовлечению «героев СВО» в работу со школьниками обсуждаются и на федеральном уровне. В конце ноября на заседании совета по делам ветеранов при председателе партии «Справедливая Россия» Сергее Миронове прозвучало предложение на системной основе привлекать вернувшихся с фронта мужчин к занятиям в рамках начальной военной подготовки. Участники заседания поддержали эту идею и решили направить ее в правительство.

При этом глава совета ветеранов 6-й гвардейской танковой армии Юрий Завизионов заявил, что таких «преподавателей» не следует ограничивать в описании жестоких подробностей войны. По его словам, в школах они могли бы откровенно рассказывать о боевых эпизодах, в том числе о тяжелых и травмирующих сценах, и, несмотря на возможное психологическое воздействие, школьники, по его мнению, «это поймут».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com