Россиянине превратили африканского наемника в «живую мину» 2 9.01.2026, 20:42

5,118

Оккупанты под угрозой расстрела гонят его навстречу смерти.

В сети опубликована видеозапись, на которой заснято, как россиянин прикрепил к своему сообщнику – наемнику из Африки – противотанковую мину и выгоняет его безоружным из укрытия на поле боя.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», африканец по имени Франсис под дулом автомата категорически выступает против такой идеи, но все же понемногу отступает к выходу.

Осторожно: видео содержит нецензурную лексику.

