Россиянине превратили африканского наемника в «живую мину»2
- 9.01.2026, 20:42
- 5,118
Оккупанты под угрозой расстрела гонят его навстречу смерти.
В сети опубликована видеозапись, на которой заснято, как россиянин прикрепил к своему сообщнику – наемнику из Африки – противотанковую мину и выгоняет его безоружным из укрытия на поле боя.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», африканец по имени Франсис под дулом автомата категорически выступает против такой идеи, но все же понемногу отступает к выходу.
Осторожно: видео содержит нецензурную лексику.