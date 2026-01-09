закрыть
10 января 2026, суббота, 0:06
Россиянине превратили африканского наемника в «живую мину»

  • 9.01.2026, 20:42
  • 5,118
Россиянине превратили африканского наемника в «живую мину»

Оккупанты под угрозой расстрела гонят его навстречу смерти.

В сети опубликована видеозапись, на которой заснято, как россиянин прикрепил к своему сообщнику – наемнику из Африки – противотанковую мину и выгоняет его безоружным из укрытия на поле боя.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», африканец по имени Франсис под дулом автомата категорически выступает против такой идеи, но все же понемногу отступает к выходу.

Осторожно: видео содержит нецензурную лексику.

