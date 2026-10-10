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Блогер рассказал о белорусских сельсоветах в Сибири

  • 10.10.2026, 6:44
Блогер рассказал о белорусских сельсоветах в Сибири
Иллюстрационное фото

Белорусскоязычных школ и факультетов там было больше, чем в современной Беларуси.

Блогер, который часто пишет о неизвестных страницах истории нашей страны, рассказал, как в Сибири появились крупные белорусские общины.

«До войны в Сибири были белорусские сельсоветы, с белорусскими школами, в которых обучение велось на белорусском языке. Они попали туда до революции в рамках столыпинской реформы», - написал он.

Белорусы, живущие за Уралом, подтвердила слова блогера и рассказали о том, как их предки попали в Сибирь. Сайт Charter97.org приводит их слова:

- В Красноярском крае было много деревень основанных этническими беларусами, прошедшими в Сибирь по собственной воле, по столыпинской реформе. Моя мать из такой деревни, этническая белоруска. Ее бабушки говорили на чем то вроде трасянки, смесь русского и белорусского языков.

- Я из Красноярска, у меня прабабушка белоруска, моя бабушка и ее сестры иногда между собой используют в разговоре беларуские слова, говорят: так мама разговаривала. Помимо белорусов, у нас еще много кто. В мамином поселке - потомки репрессированных финнов и евреев, в папином - немцы, латыши, литовцы, украинцы, крымские греки. Поэтому в Красноярском крае такая смесь.

- Я недавно я была в Красноярске, и заметила, как сильно люди там похожи на белорусов. Постоянно сильно удивлялась, потому что где Сибирь, а где Беларусь. А недавно узнала, что в Сибири были переселенцы из Беларуси до войны, было образование на белорусском языке.

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