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В команде Трампа произошли громкие кадровые изменения

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  • 10.10.2026, 8:46
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В команде Трампа произошли громкие кадровые изменения

Кто занял главное кресло Белого дома перед выборами?

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении консервативной обозревательницы Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома. Она сменит Каролину Ливитт, которая покинула пост в конце августа 2026 года, чтобы проводить больше времени с семьей. О кадровом решении американский президент сообщил в пятницу, 9 октября, в своей социальной сети Truth Social.

По словам Дональда Трампа, Захария вступит в должность в один из самых ответственных периодов для администрации — накануне промежуточных выборов в Конгресс. Новому пресс-секретарю придется взаимодействовать со СМИ в условиях сложной политической обстановки, когда деятельность Белого дома находится под пристальным вниманием как журналистов, так и оппозиции.

При этом глава Белого дома охарактеризовал Захарию как преданную сторонницу движения MAGA и отметил, что у нее безупречный послужной список поддержки.

«У нее безупречная история поддержки, и с самого начала она была верной и яркой сторонницей. Кроме того, она — преданная поклонница и член MAGA!» — написал президент США.

Кэти Захария уже отреагировала на свое назначение в социальной сети X.

«Служить президенту Трампу и американскому народу в этот знаменательный 250-летний юбилей — это честь всей жизни», — написала она.

Где ранее работала Кэти Захария

Карьера Захарии в американской политике началась еще в 2006 году, сообщает издание The Washington Post. Тогда она проходила стажировку в Национальном комитете Республиканской партии во время президентства Джорджа Буша-младшего.

До назначения на должность пресс-секретаря администрации Дональда Трампа Захария работала старшим советником по коммуникациям в Trump Media & Technology Group. Эта компания управляет платформой Truth Social, которую Трамп активно использует для публикации политических заявлений и объявлений.

Кроме того, в 2026 году Захария недолгое время работала пресс-секретарем Министерства внутренней безопасности США.

Кроме того, Кэти Захария выступала в качестве политического комментатора на американских телеканалах Fox News и Newsmax, где обсуждала деятельность администрации Трампа и вопросы внутренней политики США.

Известно, что эта женщина получила юридическое образование в Университете Пеппердайн в Калифорнии и является матерью четверых детей.

Почему должность пресс-секретаря Белого дома важна

Должность пресс-секретаря Белого дома традиционно является ключевым связующим звеном между президентом, властями и американским обществом, определяя официальную позицию исполнительной ветви власти по наиболее острым вопросам внутренней и внешней политики.

Эта должность предполагает постоянное взаимодействие со СМИ, в частности во время кризисов, международных переговоров и принятия важных политических решений.

Назначение Захарии состоялось менее чем за месяц до промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на ноябрь 2026 года. В этот период администрация Трампа должна регулярно объяснять свои решения и отвечать на вопросы журналистов о политике правительства.

В то же время новой пресс-секретарю придется работать в условиях напряженных отношений Трампа с частью американских СМИ. Президент неоднократно вступал в публичные споры с журналистами, а его администрация конфликтовала с отдельными редакциями из-за освещения деятельности Белого дома.

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