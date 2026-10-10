В Беларуси утвердили перечень профессий, на которые в 2027 году будут привлекать иностранцев

В Беларуси утвердили перечень профессий, на которые в 2027 году будут привлекать иностранцев9
- 10.10.2026, 10:11
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По сравнению с этим годом есть изменения.
Министерство труда и соцзащиты своим постановлением определило перечень профессий, на которые в 2027 году будут привлекаться иностранцы. Документ опубликован 10 октября на Национальном правовом интернет-портале.
Постановлением прописано привлечение иностранцев и лиц без гражданства без разрешений на постоянное проживание в Беларуси, «без учета ограничений по защите национального рынка труда».
В прошлогоднем документе было прописано 47 позиций, как и на 2027 год, однако изменения есть. Так, профессий рабочих стало больше на три — добавлены водитель погрузчика, оператор птицефабрик и механизированных ферм, а также тракторист (ранее был только «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», теперь обе позиции). Исключена позиция монтера пути.
Перечень профессий рабочих и служащих, куда будут привлекать иностранцев
1. Профессии рабочих:
1.1. бетонщик;
1.2. водитель автомобиля;
1.3. водитель погрузчика;
1.4. животновод;
1.5. каменщик;
1.6. маляр;
1.7. машинист отжимного оборудования;
1.8. мездрильщик;
1.9. обрезчик материалов;
1.10. овощевод;
1.11. оператор машинного доения;
1.12. оператор птицефабрик и механизированных ферм;
1.13. плотник;
1.14. повар;
1.15. прессовщик кож;
1.16. продавец*;
1.17. рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений;
1.18. растяжчик кож и овчин на рамы;
1.19. санитар (ка);
1.20. слесарь механосборочных работ;
1.21. слесарь по ремонту автомобилей;
1.22. слесарь-ремонтник;
1.23. слесарь-сантехник;
1.24. токарь;
1.25. тракторист;
1.26. тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
1.27. фрезеровщик;
1.28. швея (всех наименований);
1.29. штукатур;
1.30. электрогазосварщик;
1.31. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
2. Должности служащих:
2.1. агроном (всех наименований);
2.2. ветеринарный врач;
2.3. ветеринарный фельдшер;
2.4. врач-специалист (всех наименований и профилей медицинских специальностей);
2.5. зоотехник (всех наименований);
2.6. инженер;
2.7. инженер-конструктор;
2.8. инженер-механик;
2.9. инженер-программист;
2.10. инженер-технолог;
2.11. инженер-электроник;
2.12. инженер-энергетик;
2.13. медицинская сестра и медицинский брат (всех наименований и медицинских специальностей);
2.14. помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи;
2.15. техник;
2.16. электромеханик.
Среди служащих новые должности не добавлялись, а исключены акушерка (акушер) и
фельдшер, в перечне остались только ветеринарный фельдшер и помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи.