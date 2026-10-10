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В Беларуси утвердили перечень профессий, на которые в 2027 году будут привлекать иностранцев

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  • 10.10.2026, 10:11
  • 2,782
В Беларуси утвердили перечень профессий, на которые в 2027 году будут привлекать иностранцев

По сравнению с этим годом есть изменения.

Министерство труда и соцзащиты своим постановлением определило перечень профессий, на которые в 2027 году будут привлекаться иностранцы. Документ опубликован 10 октября на Национальном правовом интернет-портале.

Постановлением прописано привлечение иностранцев и лиц без гражданства без разрешений на постоянное проживание в Беларуси, «без учета ограничений по защите национального рынка труда».

В прошлогоднем документе было прописано 47 позиций, как и на 2027 год, однако изменения есть. Так, профессий рабочих стало больше на три — добавлены водитель погрузчика, оператор птицефабрик и механизированных ферм, а также тракторист (ранее был только «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», теперь обе позиции). Исключена позиция монтера пути.

Перечень профессий рабочих и служащих, куда будут привлекать иностранцев

1. Профессии рабочих:

1.1. бетонщик;

1.2. водитель автомобиля;

1.3. водитель погрузчика;

1.4. животновод;

1.5. каменщик;

1.6. маляр;

1.7. машинист отжимного оборудования;

1.8. мездрильщик;

1.9. обрезчик материалов;

1.10. овощевод;

1.11. оператор машинного доения;

1.12. оператор птицефабрик и механизированных ферм;

1.13. плотник;

1.14. повар;

1.15. прессовщик кож;

1.16. продавец*;

1.17. рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений;

1.18. растяжчик кож и овчин на рамы;

1.19. санитар (ка);

1.20. слесарь механосборочных работ;

1.21. слесарь по ремонту автомобилей;

1.22. слесарь-ремонтник;

1.23. слесарь-сантехник;

1.24. токарь;

1.25. тракторист;

1.26. тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

1.27. фрезеровщик;

1.28. швея (всех наименований);

1.29. штукатур;

1.30. электрогазосварщик;

1.31. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

2. Должности служащих:

2.1. агроном (всех наименований);

2.2. ветеринарный врач;

2.3. ветеринарный фельдшер;

2.4. врач-специалист (всех наименований и профилей медицинских специальностей);

2.5. зоотехник (всех наименований);

2.6. инженер;

2.7. инженер-конструктор;

2.8. инженер-механик;

2.9. инженер-программист;

2.10. инженер-технолог;

2.11. инженер-электроник;

2.12. инженер-энергетик;

2.13. медицинская сестра и медицинский брат (всех наименований и медицинских специальностей);

2.14. помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи;

2.15. техник;

2.16. электромеханик.

Среди служащих новые должности не добавлялись, а исключены акушерка (акушер) и

фельдшер, в перечне остались только ветеринарный фельдшер и помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи.

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