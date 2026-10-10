Житель Солигорска нашел оригинальное применение уведомлениям от ЖКХ 5 10.10.2026, 10:39

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Для мужчины это закончилось задержанием.

Дома у 36-летнего жителя Солигорска нашли более 2 кг марихуаны, сообщили в УВД Миноблисполкома. Судя по опубликованным фото, мужчина фасовал наркотик в жировки.

О хранящейся у солигорчанина марихуане милиционеры узнали «в ходе постоянно проводимых профилактических мероприятий». В квартиру 36-летнего мужчины пришли с обыском и обнаружили марихуану, а также семена конопли.

«Весы зафиксировали внушительную цифру — более 2,1 килограмма. Сам задержанный утверждает, что такие запасы «травы» он заготовил исключительно для собственного потребления. Однако объемы изъятого вызывают у правоохранителей объективные вопросы», — сообщили в УВД.

Судя по опубликованным фото, мужчина часть марихуаны завернул в жировки.

Солигорчанин задержан и отправлен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта) — наказание от ареста или «химии» до пяти лет колонии.

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