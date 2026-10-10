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Классический Mini превратили в пляжный автомобиль без дверей

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  • 10.10.2026, 11:01
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Классический Mini превратили в пляжный автомобиль без дверей
Фото: Crayford

Салон подготовили к условиям отдыха на море.

Британская компания Crayford превратила классический Mini в необычный автомобиль для отдыха у моря. Модель Mojito лишилась дверей, задних боковых панелей и заднего стекла, но сохранила компактные размеры и узнаваемый оригинальной дизайн, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Четырехместный автомобиль предназначен для коротких поездок вдоль побережья, а не для ежедневных поездок на работу или долгих путешествий по автомагистралям. При этом у него остались крыша и складной люк, поэтому Mojito открытый по бокам, но не является полноценным кабриолетом.

Салон подготовили к пляжным условиям. Вместо обычной отделки использовали устойчивые к морской среде материалы и нескользящее напольное покрытие. Покупателям предлагают четыре основных цвета, включая желтый, голубой и белый песочный, а также индивидуальное оформление.

Под капотом — оригинальный двигатель Mini, перенастроенный ради более тяговитой работы на низких оборотах. В некоторых спецификациях указаны объем 998 см³ и мощность 40 л. с. Также установлены передние дисковые тормоза от Mini Cooper и механическая коробка передач.

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