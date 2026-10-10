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Ученые разгадали сигнал из космоса возрастом 10 миллиардов лет

  • 10.10.2026, 12:36
  • 2,886
Ученые разгадали сигнал из космоса возрастом 10 миллиардов лет

Это настоящий кладезь информации.

Астрономы обнаружили источник мощной радиовспышки, сигнал от которой летел к Земле миллиарды лет. Он возник в небольшой галактике в эпоху, когда Вселенная была примерно в пять раз моложе, чем сейчас, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Вспышку FRB 20240304B зарегистрировал радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке. Такие сигналы длятся всего несколько миллисекунд, и ученые пытаются разгадать их природу почти 20 лет.

Определить галактику-источник удалось с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Оказалось, что сигнал пришел из галактики, которую мы видим такой, какой она была 10,6 млрд лет назад. Она значительно меньше Млечного Пути и активно формирует новые звезды.

Исследователи считают, что подобные вспышки могут возникать благодаря магнетарам — молодым нейтронным звездам с чрезвычайно мощными магнитными полями. Однако единого объяснения происхождения всех быстрых радиовсплесков пока нет.

Главная ценность открытия не только в возрасте сигнала. По пути к Земле радиоволны взаимодействовали с веществом и магнитными полями, оставив информацию о среде, через которую прошли.

«Это настоящий кладезь информации о космосе, которую иначе трудно получить», — подчеркивают авторы исследования.

Изучение подобных вспышек поможет выяснить, как вещество распределено между галактиками и как менялись магнитные поля Вселенной на протяжении миллиардов лет. Ученые рассчитывают обнаружить больше таких сигналов и использовать их для исследования космической истории.

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