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Утекли личные данные белорусов, которые жаловались в госорганы

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  • 10.10.2026, 12:59
  • 2,196
Утекли личные данные белорусов, которые жаловались в госорганы

Власти стараются скрыть факт утечки.

Личные данные белорусов, зарегистрированных в сервисе «Обращения.бел», стали доступны в популярном телеграм-боте для «пробива», заметило «Зеркало». Это значит, что в системе для онлайн-общения с госорганами произошла утечка. Официально об этом не сообщалось.

Какие данные утекли

Как заметило «Зеркало», в популярном сервисе для «пробива» «Шерлок» появились данные, подписанные «пользователи обращения.бел». Наша проверка показала, что бот начал показывать реальные обращения в госорганы, отправленные через онлайн-платформу.

Утекли такие данные:

фамилия, имя и отчество;

номер телефона;

электронная почта;

идентификационный номер (для некоторых пользователей);

текст обращения.

В утечке нет дат обращения, а также прикрепленных документов. Доступные нам инструменты не позволяют оценить, сколько человек затронул инцидент.

Чьи жалобы можно найти

Чтобы показать реальность утечки, «Зеркало» публикует некоторые фрагменты информации, доступ к которой получили посторонние.

Фрагмент данных утечки
Скриншот: «Зеркало»
Фрагмент данных утечки
Скриншот: «Зеркало»
Фрагмент данных утечки
Скриншот: «Зеркало»

К примеру, в утекшей базе можно найти данные Сергея Беликова — директора госкомпании «Центр цифрового развития», которая разработала сервис «Обращения.бел». Сохранилось его обращение с текстом «Проверка». Вероятно, он был одним из первых пользователей сервиса и тестировал его работу.

В «пробив» попали обращения сотрудницы госгазеты «СБ» Людмилы Гладкой. В одном она благодарила медиков за оказание помощи, а в другом — требовала опровержения статьи районного издания.

Пророссийская активистка Ольга Бондарева, судя по данным утечки, жаловалась на «действия группы лиц», которые «ведут действия по дискриминации ее личности, публикуют лживую и порочащую информацию, оказывают психологическое публичное давление».

Официального сообщения об утечке не было

В сервисе «Обращения.бел» зарегистрировано больше 413 тысяч физлиц и 19 тысяч госорганов и организаций. С 2023 года электронные обращения к «госам» принимаются только через эту систему. Ее разработчик — «Центр цифрового развития», подчиненный Минсвязи.

По действующим правилам, в случае утечки оператор обязан сообщить в Национальный центр защиты персональных данных. Центр публикует информацию о самых масштабных инцидентах. К примеру, в этом году он сообщал, когда посторонние получили доступ к данным белорусских клиентов «Додо Пицца», «Дженерал лизинг» и «Максбет-М».

А вот об утечке «Обращения.бел» сообщения не было. Это может говорить либо о том, что администраторы сервиса пока сами о ней не знают, либо о том, что на каком-то этапе они решили об этом не сообщать.

Кстати, если вы считаете, что нарушены ваши права, связанные с личной информацией, вы можете подать жалобу на это. По ссылке — детали того, как это можно сделать.

Утром 10 октября Минсвязи сообщило, что «в связи с проведением технических работ доступ к системе обращений (обращения.бел) временно ограничен».

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