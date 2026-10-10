Илья Шкурин получил одну из лучших оценок после матча с «Ракувом» 10.10.2026, 14:22

Илья Шкурин

Фото: gkskatowice.eu

Белорусский форвард отметился забитым мячом.

Белорусский нападающий Илья Шкурин получил высокую оценку за выступление в матче 10 тура чемпионата Польши с «Ракувом» (4:1).

«Катовице» одержал выездную победу со счетом 4:1, а форвард отметился забитым мячом.

По данным Bel.Football, Шкурин получил 8,2 балла и стал вторым лучшим игроком «Катовице» по индивидуальному рейтингу в этой встрече. Выше расположился только Бартош Новак, заработавший 8,6 балла. Третьим стал Матеуш Ковальчик с оценкой 7,6.

27-летний футболист вышел в стартовом составе и открыл счет на 34 минуте после передачи Новака. Белорус провел на поле 87 минут, нанес три удара, два из которых пришлись в створ ворот.

В текущем сезоне Илья Шкурин провел за «Катовице» девять матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com