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Илья Шкурин получил одну из лучших оценок после матча с «Ракувом»

  • 10.10.2026, 14:22
Илья Шкурин получил одну из лучших оценок после матча с «Ракувом»
Илья Шкурин
Фото: gkskatowice.eu

Белорусский форвард отметился забитым мячом.

Белорусский нападающий Илья Шкурин получил высокую оценку за выступление в матче 10 тура чемпионата Польши с «Ракувом» (4:1).

«Катовице» одержал выездную победу со счетом 4:1, а форвард отметился забитым мячом.

По данным Bel.Football, Шкурин получил 8,2 балла и стал вторым лучшим игроком «Катовице» по индивидуальному рейтингу в этой встрече. Выше расположился только Бартош Новак, заработавший 8,6 балла. Третьим стал Матеуш Ковальчик с оценкой 7,6.

27-летний футболист вышел в стартовом составе и открыл счет на 34 минуте после передачи Новака. Белорус провел на поле 87 минут, нанес три удара, два из которых пришлись в створ ворот.

В текущем сезоне Илья Шкурин провел за «Катовице» девять матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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