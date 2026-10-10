Любимое блюдо Эйнштейна, которое ему рекомендовал врач 9 10.10.2026, 14:46

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Альберт Эйнштейн

Великий физик просил готовить его на завтрак, обед и ужин.

Лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн славился не только теорией относительности, но и неприхотливыми привычками в еде.

Как сообщает издание The Daily Meal, гениальный ученый искренне любил простую домашнюю кухню, а его главными фаворитами на многие годы стали лесные грибы.

Кардинально сменить рацион Эйнштейну пришлось в 1928 году по рекомендации врача после перенесенных тяжелых заболеваний. Перейдя на вегетарианство, физик быстро открыл для себя грибные блюда.

Лесные прогулки и любимый завтрак

Как вспоминала домработница ученого Герта Вальдов, Эйнштейн с особым удовольствием ел грибы на завтрак — вместе с яичницей-болтуньей или глазуньей. Он был готов видеть их в тарелке при каждом приеме пищи.

В период с 1929 по 1932 год, проводя лето в немецком поселке Капут, физик лично отправлялся в сосновые леса на поиски белых грибов, которые затем отдавал на кухню. Еще одним любимым рецептом гения была яичная лапша с грибами кремини, оливковым маслом и сыром романо.

Кулинарные слабости физика

До отказа от мяса Эйнштейн отдавал предпочтение традиционной немецкой жареной свинине, а также уважительно относился к итальянской кухне:

Итальянские мотивы: В его меню регулярно появлялись паста болоньезе с пармезаном и томатным соусом.

Сладости: Главным десертом физика оставалась свежая клубника со взбитыми сливками, которую он мог есть в больших количествах.

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