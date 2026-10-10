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Белорус создает необычные металлические скульптуры в Варшаве

  • 10.10.2026, 15:10
Белорус создает необычные металлические скульптуры в Варшаве

Первым арт-объектом стала скульптура Адама Мицкевича, сидящего с книгой в руках.

Филипп больше половины жизни посвятил созданию различных изделий из металла. В Беларуси он вел собственный бизнес, а теперь в Польше создает уникальные металлические скульптуры. Беларус работает под псевдонимом Filip Swansky. Он вкладывает в свое творчество тысячи злотых, но пока не получает от него существенного дохода. О том, почему он этим занимается и на что надеется, Филипп рассказал MOST.

Филиппу 36 лет. Почти треть своей жизни он посвятил работе в промышленности. В Беларуси у него был собственный бизнес — цех по производству изделий из металла.

— Делал буквально все: корпуса, панели, крышки, шестеренки, столешницы, барные стойки и многое другое. За время работы через мою компанию прошло более трех тысяч заказов, — рассказывает о бизнесе собеседник. — Но в 2020 году все ключевые заказчики схлопнулись. Продал оборудование и в 2021 году переехал в Грузию.

Фото из личного архива Filip Swansky

В Грузии Филипп прожил около трех лет. Там мужчина тоже пытался продолжить любимое дело, но бизнес не пошел. Он считает, что в этой стране по-настоящему прибыльными остаются лишь два направления: «туризм и стройка», а все остальные сферы — «мертвые».

В итоге белорус перебрался в Польшу.

«Надоело удовлетворять чьи-то бизнес-потребности»

Филипп зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и разместил объявления о своих услугах в нескольких группах в Facebook. Первые заказы поступали от белорусов, но со временем, благодаря сарафанному радио, появились и польские клиенты. Однако дохода от собственного дела не хватало, чтобы обеспечить себя, поэтому он подрабатывал в других местах.

Спустя полтора года Филиппу пришла идея создавать арт-объекты.

— Надоело удовлетворять чьи-то бизнес-потребности, — признается белорус. — Хотелось суммировать свои знания и видение — и воплощать задумки в жизнь.

Тогда Филипп принялся самостоятельно изучать графическое моделирование. Курсы мужчина не покупал — смотрел ролики на YouTube. На обучение у него ушло около трех месяцев.

Фото из личного архива Filip Swansky

Первым арт-объектом, который Филипп спроектировал самостоятельно, стала скульптура Адама Мицкевича, сидящего с книгой в руках.

Когда проект скульптуры был готов, он заказал нарезку металлических листов на детали определенной формы. Их предстояло соединить заклепками. Услуга обошлась белорусу примерно в 3 тыс. злотых.

Скульптуру Филипп собирал прямо в гостиной съемной варшавской квартиры. У это у него ушло ровно 40 часов — пять дней по восемь часов.

Процесс создания скульптуры Адама Мицкевича
Фото из личного архива Filip Swansky

Когда скульптура была готова, Филипп задумался, что делать с ней дальше. Он договорился разместить ее на музыкальном фестивале в Катовице, где была организована отдельная зона для белорусских артистов. Позже этот же арт-объект он представил на фестивале Varušniak в Варшаве.

Однако участие в фестивалях не решало главного вопроса. Филипп хотел, чтобы его работы увидело как можно больше людей.

— Я знаю владельцев белорусского бара Karma Crew в Варшаве. Пришла гениальная идея — предложить им поставить скульптуру у себя на безвозмездной основе. Мы договорились, я приехал и посадил ее там. И вот уже полтора года она сидит там вместе с посетителями, — рассказывает художник.

Скульптура Адама Мицкевича
Фото из личного архива Filip Swansky

«Пробиться не удалось — отфутболили»

В 2025 году в Беларуси проходила художественная выставка «Осенний салон». Филипп решил принять в ней участие: дистанционно подал заявку, а реализацию своего проекта доверил знакомым в Минске. Он передал им необходимые материалы и инструкции, и те воплотили его задумку в жизнь — создали скульптуру под названием «Поэт».

— И так получилось, что работа заняла призовое место в номинации «скульптура», — говорит мужчина. — Это был мой первый опыт со скульптурой — и такой результат.

Позже Филипп подал заявку на участие в выставке в Музее современного искусства в Варшаве. Прошлой зимой мужчина переживал тяжелый период в жизни: пришлось принимать антидепрессанты. Именно в это время он создал скульптуру Helpless soul («Беспомощная душа»).

Арт-объект изображает человека, стоящего на коленях и словно прорастающего корнями в землю. Фигура в буквальном смысле разрывается на части: голову и тело.

— Изготовил как бы самого себя, — говорит автор. — Но пробиться [на выствку] не получилось — отфутболили.

Работа Filip Swansky

«А скульптуру не хотите?»

В 2026 году Филипп решил снова попытать удачу и подал заявку на участие в конкурсе Pekao Art Stories, организованном польским Bank Pekao.

Участникам предлагалось своими руками создать арт-объект, вдохновленный символом банка — зубром. А затем представить результат, отправив фотографию или видео готовой работы.

Filip Swansky со своей скульптурой зубра. Фото из его личного архива

Филипп решил создать металлическую скульптуру зубра в натуральную величину — высотой примерно с человека и длиной два с половиной метра. Реализовать такую задумку в одиночку в квартире было невозможно, поэтому Филипп арендовал специализированное помещение и нанял несколько человек для помощи в сборке.

— Получился отличный бык из нержавеющей стали. Зеркальный, блестящий, — описывает он результат.

Филипп занял призовое третье место. В качестве награды он получил 1 тыс. злотых.

— Они просто опубликовали у себя на странице и забыли. Я им после написал: «А скульптуру не хотите?» Но мне никто не ответил, — улыбается белорус.

«Если занимаешься чем-то 10 тысяч часов, это начнет приносить плоды»

Филипп продолжает выполнять коммерческие заказы через свое польское ИП.

В этом году несколько его скульптур арендовала польская компания, которая организует световые выставки. Арт-объекты Филиппа представят в зимней экспозиции. Однако даже эта сделка не принесла ему существенного дохода.

— Хорошо, если вырученных денег хватит хотя бы на месяц аренды квартиры, — говорит белорус.

Работа Filip Swansky

Однако Филипп верит, что его труд со временем принесет свои плоды и позволит превратить любимое дело в стабильный источник дохода.

— Есть правило 10 тыс. часов: если занимаешься чем-то 10 тыс. часов, это начнет приносить плоды, — заключает белорус.

Сейчас Филипп готовится к участию в выставке Warsaw Home Furniture. Там он планирует представить пять скульптур и шесть настенных арт-объектов. Для этого мужчина арендовал площадку размером четыре на четыре метра. Участие в трехдневном мероприятии обошлось ему в 16 тыс. злотых.

К этой выставке он готовит скульптуру, на которую ушло более 150 часов работы.

— Это будет венец моих усилий, — заключает белорус.

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