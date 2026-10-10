Путин живет в иллюзиях 1 10.10.2026, 16:10

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Фото: Getty Images

О том, возможно ли энергетическое перемирие Украины с Россией.

Народный депутат от «Слуги народа», член парламентского комитета по вопросам энергетики Украины Сергей Нагорняк не верит в возможность энергетического перемирия с Россией перед зимой. Все из-за того, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает достичь своих целей, неверно оценивая ситуацию.

Об этом Нагорняк рассказал в интервью «Телеграфу».

По словам украинского депутата, Путину, вероятно, докладывают об успехах энергетического террора против Украины, но одновременно убеждают, что украинские военные не смогут нанести российской энергетике серьезный ущерб. Нагорняк считает, что окружение российского диктатора боится говорить ему правду, а возможно, и само не до конца понимает ситуацию в Украине.

- Я не верю в энергетическое перемирие! Путину, скорее всего, докладывают о возможных потенциальных успехах энергетического террора Украины. И в то же время вводят его в заблуждение относительно того, что ВСУ не способны создать особые, катастрофические последствия для энергетики России, – сказал Сергей Нагорняк.

Из-за этих докладов Путин, по оценке депутата, продолжает жить в иллюзиях и полагать, что сможет добиться поставленных целей. Сам Нагорняк ожидает, что Россия попытается снова терроризировать Украину предстоящей зимой.

Депутат призвал отвечать зеркально

Нагорняк выразил надежду, что у Вооруженных сил Украины хватит сил и средств, чтобы показать: в энергетическом противостоянии можно действовать в обе стороны. При этом он подчеркнул, что речь идет не только об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам.

- Удары по НПЗ напрямую не дают жителям Москвы и Санкт-Петербурга ощутить тот энергетический террор, в котором живет Украина. Я думаю, нужно зеркально делать то, что делают они. Чтобы жители этих российских городов почувствовали на себе то, что переживали киевляне прошлой зимой, – заявил депутат.

По мнению Нагорняка, жители российских городов должны ощутить последствия атак, которым подвергается Украина. Он считает, что это может повлиять на настроения в российском обществе.

- Мы должны действовать зеркально. Они должны на себе ощущать весь тот террор, который устраивают нам в Украине. И тогда, я думаю, настроения в российском обществе будут меняться, – сказал Сергей Нагорняк.

Последствия должны почувствовать российские чиновники

Отдельно депутат упомянул Москву, где живет много чиновников. По его словам, отключение отопления даже на несколько дней зимой было бы для них неприятным опытом.

- Если они останутся без теплоснабжения зимой на два-три дня, им будет очень неприятно. Они должны почувствовать на своей шкуре все эти последствия!, – заявил Нагорняк.

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