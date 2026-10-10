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Белорусы собирают «красное золото»

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  • 10.10.2026, 16:54
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Белорусы собирают «красное золото»

Осень на Полесье — это не только грибы и желтеющие леса.

В октябре наступает время одной из самых узнаваемых местных ягод — клюквы. Сейчас ее сбор в самом разгаре и в Пинском районе, пишет Media-Polesye.

Ярко-красные ягоды среди осенней зелени выглядят особенно эффектно. Неслучайно клюкву нередко называют «красным золотом» Полесья — за насыщенный цвет, ценность урожая и давнюю связь этого растения с болотистыми территориями региона.Купить фрукты

Как собирают клюкву

На кадрах можно увидеть сам процесс сбора урожая в Пинском районе — от ягод на растениях до уже собранной клюквы.Найти гиды

Со стороны такая работа может выглядеть довольно спокойно, но за каждым урожаем стоят часы работы. В сезон важно успеть собрать ягоду тогда, когда она уже набрала цвет и созрела, но еще не пострадала от погоды.

Ягода, которую на Полесье знают поколениями

Для жителей Полесья клюква — продукт совсем не экзотический. Ее собирали здесь задолго до появления современных магазинов и круглогодичного ассортимента фруктов.

Ягоду заготавливали на зиму, добавляли в напитки и блюда, перетирали с сахаром или просто хранили в прохладном месте.

И сегодня осенний сезон клюквы остается заметной частью жизни региона. Кто-то отправляется за ягодой для себя, кто-то собирает ее на продажу, а для сельхозпредприятий и фермерских хозяйств это уже полноценный сезонный урожай.

Пока другие регионы встречают осень — Полесье краснеет

У Полесья свой календарь.

Весной здесь ждут разлива рек, летом — ягод и грибов, а осенью приходит время клюквы. И именно сейчас можно увидеть один из самых характерных для нашего края пейзажей — россыпь красных ягод среди болотной растительности.

Так что если называть у Полесья собственное осеннее «золото», то в октябре оно определенно красного цвета.

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