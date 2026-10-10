Топ-4 ярких фильма для вечернего просмотра 2 10.10.2026, 17:14

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В каждом из них сыграл знаменитый Мэтт Деймон.

Голливудская звезда Мэтт Деймон мастерски воплощает на экране самых разных героев, которые так полюбились зрителям во всем мире.

«24 Канал» собрал самые яркие фильмы с участием Мэтта Деймона, которые гарантированно подарят вам чудесный вечер перед экраном и продемонстрируют многогранность таланта.

«Умница Уилл Хантинг»

Рейтинг IMDb: 8,4

Гениальный юноша с феноменальной памятью работает обычным уборщиком в Массачусетском технологическом институте. Парень постоянно попадает в неприятности из-за своего сложного характера. Профессор математики замечает невероятный талант парня и предлагает ему сделку: Уилл избежит тюрьмы, но должен изучать точные науки и регулярно посещать психоаналитика.

Опытный врач помогает бунтарю разобраться со своими внутренними демонами и найти свое место в этом мире. Эта трогательная история принесла Деймону его первый "Оскар" за написание оригинального сценария.

«Идентификация Борна»

Рейтинг IMDb: 7,8

Рыбаки спасают в водах Средиземного моря раненого мужчину, который абсолютно ничего не помнит о своем прошлом, однако обладает смертоносными боевыми навыками.

Герой находит в банковской ячейке несколько паспортов, большую сумму денег и оружие, после чего начинает опасный путь к восстановлению собственной памяти. За ним сразу же начинают охоту профессиональные наемники и спецслужбы, поэтому мужчина вынужден постоянно бежать и защищать свою жизнь.

«Талантливый мистер Рипли»

Рейтинг IMDb: 7,4

Бедный юноша Том Рипли получает предложение от богатого американца поехать в Италию и убедить его избалованного сына вернуться домой.

Парень быстро увлекается роскошной жизнью наследника и решает любой ценой стать частью этого элитного мира. Он мастерски копирует поведение, голос и привычки своего нового друга, постепенно превращаясь в хладнокровного манипулятора.

«Одиссея»

Рейтинг IMDb: 8,4

Кристофер Нолан представил масштабную экранизацию классического мифа о долгом пути домой после Троянской войны. Великий Одиссей в исполнении Мэтта Деймона вынужден преодолевать гнев богов, сталкиваться с мифическими чудовищами и бороться за собственное выживание ради возвращения на родную Итаку.

Эта амбициозная кинокартина демонстрирует совершенно новый взгляд на древнегреческое наследие и заставляет искренне сопереживать легендарному герою.

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