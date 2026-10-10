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На «Дожинках» в Калинковичах заметили трактор с лозунгом повстанцев Калиновского

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  • 10.10.2026, 20:03
  • 7,748
На «Дожинках» в Калинковичах заметили трактор с лозунгом повстанцев Калиновского
Иллюстрационное фото

Фотофакт.

Трактор МТЗ-82.3 с лозунгом «Люблю Беларусь!» на лобовом стекле попал в один из стримов утром 10 октября, заметил «Флагшток».

Уже через несколько часов на официальной экспозиции МТЗ был представлен другой трактор той же модели, но без надписи.

Речь идёт о восстании 1863–1864 годов на землях бывшей Речи Посполитой против российского господства. Паролем части повстанцев, связанных с одним из его руководителей Кастусем Калиновским, тогда было: «Каго любіш? — Люблю Беларусь! — То ўзаемна!»

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