На «Дожинках» в Калинковичах заметили трактор с лозунгом повстанцев Калиновского

На «Дожинках» в Калинковичах заметили трактор с лозунгом повстанцев Калиновского2
- 10.10.2026, 20:03
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Фотофакт.
Трактор МТЗ-82.3 с лозунгом «Люблю Беларусь!» на лобовом стекле попал в один из стримов утром 10 октября, заметил «Флагшток».
Уже через несколько часов на официальной экспозиции МТЗ был представлен другой трактор той же модели, но без надписи.
Речь идёт о восстании 1863–1864 годов на землях бывшей Речи Посполитой против российского господства. Паролем части повстанцев, связанных с одним из его руководителей Кастусем Калиновским, тогда было: «Каго любіш? — Люблю Беларусь! — То ўзаемна!»