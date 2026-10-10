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В Украине могут упростить получение ВНЖ для белорусов без паспортов

  • 10.10.2026, 18:43
  • 1,086
В Украине могут упростить получение ВНЖ для белорусов без паспортов

Государственная миграционная служба Украины опубликовала законопроект.

Государственная миграционная служба Украины опубликовала законопроект, который позволит гражданам Беларуси и России оформлять и обменивать разрешения на жительство с просроченными паспортами.

Это касается белорусов, которые не могут получить или обменять паспорт из-за того, что на время военного положения белорусские дипломатические учреждения в Украине не работают, передает «Белсат».

Согласно пояснительной записке, цель законопроекта – урегулировать пребывание в Украине граждан России и Беларуси, которые не могут обменять паспорт по независящим от них причинам. Изменения предлагается внести в законы «Об иммиграции» и «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

На период военного положения граждане этих стран смогут подавать паспорт с истекшим сроком действия или подлежащий обмену для обмена разрешения на временное проживание (ВНЖ). Разрешение на постоянное проживание (ПМЖ) можно будет оформить с просроченным паспортом, а в отдельных случаях – даже с копией утраченного, если оригинал ранее подавался в миграционную службу. Также для оформления временного проживания разрешат использовать проездные документы, выданные другими государствами, и документы, подтверждающие получение международной защиты в другой стране, если в них указано гражданство.

Кроме того, беллрусы, которые оформят разрешение по новому порядку, смогут законно находиться в Украине и после того, как срок действия их паспорта истечет.

Отдельные нормы касаются военнослужащих. Иностранцы, которые служат в Вооруженных силах Украины по контракту, смогут получить разрешение на временное проживание и разрешение на иммиграцию по просроченному паспорту, если в их стране предусмотрена уголовная ответственность за участие в боевых действиях на стороне другого государства – как это есть в Беларуси. Кроме того, люди, получившие украинское гражданство и проходящие или проходившие службу по призыву, вместо обязательства прекратить иностранное гражданство смогут подать декларацию об отказе от него и признании себя только гражданином Украины.

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