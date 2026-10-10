Названы Android-смартфоны, которыми больше всего довольны их владельцы 7 10.10.2026, 19:01

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На вершине списка оказался флагман Xiaomi.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг за сентябрь 2026 года. В этот раз в списке Android-смартфоны, которыми пользователи оказались удовлетворены больше всего.

На первом месте находится Xiaomi 17 Max с рейтингом одобрения 97,56%. Устройство оснащено мощным чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, большим экраном и аккумулятором емкостью 8000 мАч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная на 50 Вт.

В основной камере установлено три датчика с разрешением 200 Мп (основной модуль), 50 Мп (перископный модуль с 3-х оптическим зумом) и 50 Мп (модуль сверхширокоугольной камеры). Среди других особенностей: корпус с защитой IP68/IP69, металлическая рамка и ультразвуковой сканер отпечатков.

Второе место досталось OPPO K15 Pro+ с результатом 97,03%. Смартфон среднего класса построен на базе Dimensity 9500s и оснащен встроенным вентилятором для охлаждения. За автономность отвечает батарейка 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Третью строчку занял Xiaomi 17 Ultra by Leica, получивший 96,82% положительных оценок. Помимо камер Leica и фирменного оформления, смартфон оснащен механическим кольцом управления зумом. С его помощью можно регулировать зум, а также настраивать фокусировку, экспокоррекцию и баланс белого.

Также в рейтинг лучших попали Xiaomi 18 Pro Max, Nubia Z80 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Redmi K90 Ultra, Nubia Z70S Ultra Photographer Edition, Realme GT8 Pro и Xiaomi 15 Ultra. Все они получили рейтинг удовлетворенности не ниже 93%.

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