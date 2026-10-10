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Водитель Tesla прославился на всю Беларусь из-за выходки на трассе М6 «Минск-Гродно»

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  • 10.10.2026, 19:17
  • 10,122
Водитель Tesla прославился на всю Беларусь из-за выходки на трассе М6 «Минск-Гродно»

Видеофакт.

Водитель Tesla получил славу на всю Беларусь: более миллиона человек увидели его стиль вождения, который он показал на трассе М6 «Минск – Гродно», пишет autogrodno.by.

Запись об этом инциденте разместил на своей странице в Threads пользователь Сергей. Он разместил видео с переднего и заднего регистраторов, сообщив, что 8 октября (четверг) двигался по трассе М6 в левой полосе на «круизе» со скоростью 124 км/ч.

В какой-то момент позади него в левой полосе появился водитель на Tesla. Еще издалека он стал мигать дальним светом автору видео, который продолжал двигаться по левой полосе и постепенно приближался к микроавтобусу в правой полосе.

Можно предположить, что водитель Tesla требовал от автора снизить скорость и перестроиться вправо либо ускориться и поскорее опередить бус в правой полосе. В любом случае он требовал освободить полосу.

Когда автор притормозил и сместился в правую полосу за микроавтобусом, водитель Tesla опередил его, а затем стал перестраиваться перед ним и тормозить. Автору пришлось сместиться на обочину трассы М6.

«Прошу привлечь к ответственности водителя авто», – написал автор.

Журналисты совместили записи с передней и задней камер автора.

Тем временем в комментариях автора поддерживает большинство водителей.

Один из самых популярных комментариев, собравших более трех тысяч лайков: «Ненавижу, когда еду на круизе 120-125 при знаке 120 в левой полосе при занятой правой, поток в которой едет 80-90, а сзади летят как сумасшедшие 150-180, ещё и моргают. Камон, я еду не нарушая, почему я должен постоянно париться, что мне сзади может влететь придурок с крупным превышением скорости? Тормози до разрешённого лимита и жди, пока у меня справа освободится полоса, чтобы я тебя пропустил».

Есть и альтернативные мнения, что автор мог бы сместиться правее, когда водитель Tesla мигнул дальним в первый раз. Такой комментарий собрал 400 лайков, и это в десятки раз меньше, чем комментарии с поддержкой автора.

Водитель Tesla ответил

Водитель Tesla опубликовал запись ситуации со своего регистратора. Видео он разместил на платформе TikTok. Он показал, что автор первого видео притормозил, когда он приблизился вплотную и в очередной раз мигнул дальним.

@geroyussr

Как это называется и что с такими делать?

♬ оригинальный звук - Андрей

Пост в Threads стал невероятно популярен – за сутки набрал миллион просмотров!

Но в комментариях водитель особой поддержки не нашел. Ему написали:

- Он же оттормаживается, чтобы съехать вправо, так как спереди бус мешает, и пропустить тебя, нет?

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