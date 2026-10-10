Премьер Эстонии призвал поддержать Украину, чтобы она в щепки разнесла российские НПЗ 2 10.10.2026, 21:31

2,522

Фото: Kristen Michal / Facebook

Он призвал усилить санкции против РФ.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал большой ошибкой решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции против дизтоплива страны-агрессора России. Свое видение ситуации он 10 октября привел в Facebook.

«Это большая ошибка, ведь сделки с диктаторами – это путь в ад. За деньги, полученные от продажи газа и топлива, убивают невинных людей. И, что весьма вероятно, этого ожидаемого топлива не будет», – отметил Михал.

Он подчеркнул, что такое соглашение противоречит долгосрочным усилиям западного мира по ограничению потока денег от энергоносителей к Путину.

Премьер отметил, что США до сих пор убеждали своих союзников отказаться от российского топлива и что Эстония также придерживалась политики по лишению России доходов, считает такую позицию правильной и такой, которую следует продолжать.

«В Эстонии и на заседании Европейского совета на следующей неделе стоит обсудить, сможем ли мы быстро предоставить Украине большую поддержку, чтобы она разнесла российские нефтеперерабатывающие заводы в щепки», – указал Михал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com