Спецназовцы «Альфы» СБУ поразили новейший российский ЗРК «Панцирь-СМД-Е» на зенитной башне 10.10.2026, 21:25

1,570

Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Спецназовцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ впервые поразили новейшую российскую систему противовоздушной обороны «Панцирь-СМД-Е», размещенную на специальной зенитной башне.

Такие высотные платформы российские оккупанты обычно устанавливают в тыловых районах, удаленных от линии фронта.

Кадры поражения комплекса вошли в подборку боевых действий спецназовцев «Альфы».

Также, по данным СБУ, в течение месяца бойцы подразделения обезвредили более 7600 оккупантов, а также поразили 26 средств ПВО, 16 РСЗО, 33 артиллерийские системы и САУ и 13 средств РЛС и РЭБ.

Кроме того, были уничтожены тысячи беспилотников, единиц автомобильной техники и средств связи противника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com