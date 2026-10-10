Спецназовцы «Альфы» СБУ поразили новейший российский ЗРК «Панцирь-СМД-Е» на зенитной башне
- 10.10.2026, 21:25
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Видеофакт.
Спецназовцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ впервые поразили новейшую российскую систему противовоздушной обороны «Панцирь-СМД-Е», размещенную на специальной зенитной башне.
Такие высотные платформы российские оккупанты обычно устанавливают в тыловых районах, удаленных от линии фронта.
Кадры поражения комплекса вошли в подборку боевых действий спецназовцев «Альфы».
Также, по данным СБУ, в течение месяца бойцы подразделения обезвредили более 7600 оккупантов, а также поразили 26 средств ПВО, 16 РСЗО, 33 артиллерийские системы и САУ и 13 средств РЛС и РЭБ.
Кроме того, были уничтожены тысячи беспилотников, единиц автомобильной техники и средств связи противника.